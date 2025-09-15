Az Ezüsthíd szociális intézmény lakói a szombathelyi püspöki palotába látogattak

Az Ezüsthíd Integrált Szociális Intézmény lakóinak naponta színes foglalkozásokat és programokat igyekeznek biztosítani, ám ez az alkalom igazán különös volt számukra. A püspökségen Székely János kalauzolta a vendégeket.

A lenyűgöző termeket, szobákat, szakrális tárgyakat, festményeket, freskókat érdekes történetekkel mutatta be a főpásztor, aki a tér, az épület kialakításának történetéről, az egykori pápalátogatásról, valamint vértanúink életszentségének útjáról is beszélt a látogatóknak.

A püspökségen tett látogatás után együtt imádkoztak a székesegyházban.

Az alkalom zárása egy közös ebéd volt, melyen az Ezüsthíd intézmény lakói kötetlenül beszélgettek Székely János püspökkel.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

