Az Ezüsthíd szociális intézmény lakói a szombathelyi püspöki palotába látogattak

Hazai – 2025. szeptember 15., hétfő | 9:01
Szeptember első péntekén, a szombathelyi Ezüsthíd Integrált Szociális Intézmény lakói és dolgozói meglátogatták az egyházmegye székesegyházát és püspökségét.

Az Ezüsthíd Integrált Szociális Intézmény lakóinak naponta színes foglalkozásokat és programokat igyekeznek biztosítani, ám ez az alkalom igazán különös volt számukra. A püspökségen Székely János kalauzolta a vendégeket.

A lenyűgöző termeket, szobákat, szakrális tárgyakat, festményeket, freskókat érdekes történetekkel mutatta be a főpásztor, aki a tér, az épület kialakításának történetéről, az egykori pápalátogatásról, valamint vértanúink életszentségének útjáról is beszélt a látogatóknak.

A püspökségen tett látogatás után együtt imádkoztak a székesegyházban.

Az alkalom zárása egy közös ebéd volt, melyen az Ezüsthíd intézmény lakói kötetlenül beszélgettek Székely János püspökkel.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

