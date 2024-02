Az idős ember is Isten gyermeke – Két idősotthont vett át a Szombathelyi Egyházmegye

A szombathelyi intézményben 108, a táplánszentkereszti intézményben 80 ember él: idősek, fogyatékossággal élők, demens emberek és pszichiátriai betegek. Az egyházmegyei átvétellel a két intézmény visszakapta gazdasági önállóságát is – emelte ki Illés Lívia, a táplánszentkereszti és Fekete Árpád, a szombathelyi intézmény vezetője. A jövőben fontos cél a szakemberek számára az eddig kialakított szakmai színvonal emelése, például a demensellátás vagy a támogatott lakhatás fejlesztésével, de legalább ugyanilyen fontos, hogy mindig elegendő számú munkatárs dolgozzon az intézményekben. Ahogyan a szociális szféra egyéb területein, úgy itt is érzik a hiányt.

A keresztények számára az idős, beteg, rászoruló emberekkel való foglalkozás központi gondolat, ebben Jézus példáját követjük – mondta a sajtótájékoztatón Székely János megyéspüspök, aki hétfő délután a táplánszentkereszti otthonban mutatott be szentmisét.

A főpásztor szentbeszéde meghallgatható ide kattintva.

Magyarországon az idősotthonokra nagy igény van, körülbelül 60 ezer ember várakozik arra, hogy ilyen intézményekbe bekerüljön. – Sok ember szeretné, ha idős éveiben is ott lenne az imádság, a szentmise, az a lelkiség, amiben az életét eltöltötte. Ezért gondolta az egyházmegye, hogy két idősotthont átvesz. Többletet a hitből fakadó lelkülettel tudunk adni, ami az idős embert is Istent gyermekének tekinti, bármilyen állapotban is van – mondta Székely János.

A Szombathelyi Egyházmegyének 2019-ig a Papi Otthon volt az egyetlen időseket ellátó intézménye. Öt évvel ezelőtt vette át Zalaegerszegen a Gondviselés Háza idősek otthonát, ahol 54 idős, köztük demens emberek ellátását végzik, mondta az intézmény vezetője, az Egyházmegyei Idősotthonok referense, Marx Gyuláné. „Sok pluszt tudunk adni, ha biztonságot, szeretetet, segítséget adunk, ahol szükséges.” A demenciával küzdő emberek személyiségközpontú gondozása az egyik új irány az idősellátásban, amihez továbbképzéseket is biztosítanak az országban és amihez már közösen csatlakoznak az egyházmegyei idősotthonok és munkatársaik. A tervek között szerepel, hogy Zalaegerszegen hospice-házat indítanak a Gondviselés Háza intézmény területén, hogy a reményt, az örömet, a hit fényét a súlyos betegek életébe is elvigyék. Az egyházmegye a két új intézményben élők lelki gondozásával Orsos Zoltán atyát bízta meg.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

