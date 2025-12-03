Az idős szív adventje – A gondozóotthon lakóinak kórusa énekelt a mindenki karácsonyfájánál Pécsen

A pécsi Szent Lőrinc Gondozóotthon idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, az intézményben mintegy 120 időskorú, vagy betegség miatt önmaga ellátására nem képes személy ápolását, gondozását végzik a hit, biztonság és az otthon egységének jegyében.

A lakók által önszervezedő módon működő Csillagos gerle kórus tagjai az év folyamán folyamatosan készülnek az intézmény ünnepi alkalmaira, és dalversenyeken is örömmel vesznek részt. Advent előtt a híradásokból értesültek arról, hogy a Széchenyi téren felállították a 15 méteres fenyőt, mindenki karácsonyfáját. Ezt követően kifejezték hatalmas vágyukat, hogy eljussanak a helyszínre, és a karácsonyfa tövében énekeljenek.

Az álomból valóság lett: az intézmény munkatársai meglepetésként – a Polgármesteri Hivataltól engedélyt kérve – titokban megszervezték az énekkar 10 tagja számára az adventi vásárba történő látogatást és az éneklés lehetőségét.

A lakók számára a fellépés előtt egy nappal korábban lett csak ismert a dolgozók által titokban szervezett meglepetés. Örömmel és annál nagyobb izgalommal készültek a programra, a kórustagok közül többen nem gondolták, hogy valaha még eljutnak a Széchenyi téri adventi forgatagba. A pécsi Egyházmegyei Hivatal fotós munkatársának „váratlan" felbukkanása is komoly meglepetést okozott, még az időseket kísérők számára is.

A közös éneklésre az intézmény dolgozói kísérték az idős kórustagokat, a karácsonyi éneklésen a hozzátartozók közönséget alkotva voltak jelen. A szép korú énekesek pedig azóta is boldogan mesélik és osztják meg egymással és az otthon többi lakójával az örömteli pillanatokat.

„Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy lehetőségeink szerint teljesíteni tudjuk a lakók kívánságait, ahogy most a kórust is eljuttattuk az adventi vásárba, mert az állapotukból adódóan őket már nehéz kimozdítani a hétköznapjaik megszokott állandóságából ”– mondta el Németh Orsolya, a Szent Lőrinc Gondozóotthon intézményvezetője.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír