Az idősellátást segítő videósorozatok jelentek meg a Katolikus Szeretetszolgálat YouTube-csatornáján

Az első videósorozat a betegmozgatás alapjainak biztonságos technikáit mutatja be. Szabóné Babetta Nikoletta gyógytornász-fizioterapeuta, manuálterapeuta elméleti magyarázattal és gyakorlati bemutatóval segíti a nézőket a mozgás, felsegítés és felállítás helyes módszereinek elsajátításában. A mai szociális ellátásban elengedhetetlen, hogy az ellátottakkal közvetlenül foglalkozó munkatársak segítséget nyújtsanak az ellátottak mozgatásában akkor is, ha ezzel kapcsolatban külön képzésben nem részesültek. A le- és felsegítések, felállítás során a hatékonyság, valamint saját maguk és a segített testi épségének védelme érdekében kaphatunk a videókkal gyakorlati fogásokat. A videók a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonában készültek, állapot szerinti differenciálással és folyamatos magyarázattal, az alábbi tematika szerint: gurítások, csúsztatások, felsegítések, felállások.

A négy gyakorlati részhez elméleti bevezető tartozik, ahol tájékoztatást kaphatunk a megfelelő technika alkalmazásához, tisztázódik néhány alapfogalom és alapelv.

Idősellátási jó gyakorlatok megosztásaként, ugyanakkor más ellátástípusban dolgozók számára is hasznos módszereket bemutató sorozatként indították el Friss Elme Neuro Torna című neurogimnasztikai videósorozatukat is, amelynek első része már elérhető a YouTube-csatornán. Pest és Nógrád vármegye Területi Szakmatámogatási Rendszerének jógyakorlat-fókuszú videósorozatában, amely a Katolikus Szeretetszolgálat XXIII. János Otthonának lakóival és munkatársaival készült, az agyféltekék összehangolását, az idegrendszer működését pozitívan befolyásoló csoportfoglalkozások, ötletek bemutatására kerül sor.

Bár a foglalkozásokon használt módszerek legnagyobb része más esetben is alkalmazható, az intézmény bemutatott gyakorlatai elsősorban a demencia megelőzését és lassítását célozzák, miközben a mindennapokban alkalmazott foglalkozások jó hangulatát, színességét is megmutatjuk.

Az egyszerű, célzott gyakorlatokat bemutató videók betekintést engednek az idősotthoni neurogimnasztika állapot szerinti differenciálásába, meglévő ismereteket foglalnak össze és új inspirációt adnak, elsősorban terápiás munkatársak, foglalkozásvezetők számára.

A sorozat első három része az átlagos állapotú idősek számára összeállított gyakorlatsorokat mutat be Elek Viktória mentálhigiénés munkatárs segítségével. A jól tagolt videó leírásából elérhető az elméleti háttér rövid, írott összefoglalása is. Az idei évben tervezik a videósorozat folytatását, és munkatársaik kifogyhatatlan, színes ötleteinek további formába öntését is.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat

Magyar Kurír