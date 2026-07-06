Az igazi templom a hívők közössége – Templomfelújításokat ünnepeltek az Egri Főegyházmegyében

Megújult a Sirok-Kőkútpusztai kápolna

A Sirok-Kőkútpusztán található, a közelmúltban felújított Szent László-kápolnát július 4-én, szombaton áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek.

A szentmisén hálát adtak azért is, hogy 30 évvel ezelőtt – 174 kőkútpusztai lakos kérésére – felépítették ezt a templomot.

Árvai Ferenc siroki plébános köszöntötte a főpásztort, és kérte, imádkozzon velük és értük azért, hogy

ne csak falakból, hanem lélekből is tudják továbbépíteni az Isten házát.

Ternyák Csaba érsek homíliájában úgy fogalmazott: amikor egy magyar szentet ünneplünk, mindig különleges érzések fognak el bennünket.

Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád-ház olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk – mint Szent István király, Szent László király és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád-ház a legtöbb szentet adó család a katolikus egyház történetében.

Az idősebbek tapasztalták, hogy milyen nehézségeken ment keresztül Isten egyháza az országunkban. Ezért olyan fontos, hogy megünnepeljük a szentjeinket, hogy kérjünk tőlük az erőt, a bátorságot, a kitartást, hogy újra tudjunk kezdeni – hangsúlyozta a főpásztor.

Szent László király egy fejjel magasabb volt mindenkinél; így írják le a krónikások. De az ő igazi nagysága nem a magasságában volt, hanem lelki gazdagságában; mi ezt szeretnénk követni – emelte ki Ternyák Csaba érsek.

Ő az, akiről Prohászka Ottokár úgy beszélt, hogy István király megkeresztelte a magyar népet, László király viszont a magyar eszményt tette kereszténnyé. Fontos volt, hogy az emberek szíve is az Istené legyen; Szent László a magyarságot is „odaterelte Isten nyájához”.

Időről időre szükségünk van a megújulásra. A közösségeinknek is meg kell újulniuk – emelte ki az egri érsek. – A megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk.

Homíliájában a főpásztor az evangélium kapcsán kifejtette: szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni, hogy a családban, a szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben – az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Amikor azt látjuk, hogy környezetünkben sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk – buzdított az egri érsek.

„Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani.”

Ternyák Csaba érsek a szentmisében megáldotta a felújított kápolnát.

Az ünnepi eseményről Sinkovics Andrea írt beszámolót, melyet bővebben ITT olvashatnak.

*

Megújultak Bánhorváti és Tállya települések római katolikus templomai is

Idén ünneplik Bánhorváti római katolikus temploma felszentelésének 225. évfordulóját. A jubileumra felújított, Szűz Mária Szent Neve titulusú templomot július 5-én, vasárnap délelőtt áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek.

A szentmise elején Deák Józsefné, az egyházközség képviselő-testületének elnöke köszöntötte a főpásztort.

Majd Deák-Szinyéri József, Bánhorváti polgármestere háláját fejezte ki a templom felújítását segtő támogatásért – kifejezve, hogy nemcsak egy felújított épületet kaptak, hanem egy hitében megerősödött közösséget is.

Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében emlékeztetett: Jézus az a forrás, amely összeköti a hívő embereket. Az Istennel való első találkozásunk a keresztséghez kötődik, de tudatosan meg kell erősítenünk a vele való kapcsolatunkat.

A megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy

az igazi templom a hívő emberek közössége.

Szilárd, megbízható köveknek kell lennünk, hogy ellenálljunk a világ kísértéseinek, mert bűneink, hűtlenségeink, Istentől való eltávolodásunk porózussá tesznek bennünket – fogalmazott a főpásztor. – Bár vannak bűneink, mindig törekednünk kell arra, hogy méltók legyünk őseink hitéhez.

Az egri érsek szentbeszédében példaadásra, kitartásra, hűségre és dicsőítésre biztatta a jelenlévőket, hogy mindig meg tudjanak újulni hitükben, és ne távolodjanak el Istentől.

Az ember életének legfőbb célja az örök élet, az örök boldogság, amelyre Isten meghívott bennünket – hangsúlyozta végül Ternyák Csaba.

Az egri érsek az ünnepi szentmise keretében megáldotta a felújított templomot.

Gnana Pragasam Derosi Raja szalézi plébános elmondta: a felújítási munkálatok 2023 januárjában kezdődtek, melynek során megújult a templom tetőszerkezete, helyreállították a harangokat, az ólomüveg ablakokat, a megsüllyedt boltozatot, és felújították a padfűtést.

A munkálatok koordinálásáért Deák Józsefnét, az egyházközség képviselő-testületi elnökét illeti köszönet.

*

Július 5-én, vasárnap délután Tállyán is közös ünneplésre gyűltek össze a hívek a megújult – 1332-ben felszentelt, az évszázadok során leégett, újjáépített, majd többször felújított – Szent László-templomban.

Rózsa György, az egyházközségi képviselő-testület világi elnöke köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket, és reményét fejezte ki, hogy a megújult falak között az egyházközség élete is megújul.

Prédikációjában a főpásztor kifejtette: Isten a saját képmására teremtette az embert, majd elküldte Fiát, Jézus Krisztust, hogy kereszthalála által megváltson minket bűneinktől.

„Isten megtisztít, magához emel, és bennünk lakik.

Isten gyermekei vagyunk, ami meg kell hogy mutatkozzon az egymáshoz való kapcsolódásunkban is”

– hangsúlyozta az érsek.

A hivatásunk az, hogy felépítsük a lelki templomunkat.

Az első keresztényeket arról ismerték meg, hogy szerették egymást. Vajon azok, akik távol kerültek az egyháztól és a mai világ kísértéseit követik, felismernek-e minket Isten gyermekeiként? – tette fel a kérdést szentbeszédében Ternyák Csaba. – Isten irántunk tanúsított szeretetére válaszoljunk szeretettel imában és jótettekkel.

Az egri érsek Isten áldását kérte a felújított templomra és a hívekre.

A szentmise végén Szabó Attila plébániai kormányzó háláját fejezte ki az Egri Főegyházmegye és a főpásztor, valamint a hívek támogatásáért, segítségéért, hogy megújulhatott a Szent László-templom.

Elmondta: a két éven át tartó munkálatok során a templomot kívülről teljesen felújították; megoldották a csapadékvíz-elvezetést, kicserélték a toronysisakot és a tető faszerkezetét, továbbá új külsőt kapott a tetőkereszt.

Pap Ildikó beszámolóját teljes terjedelmében ITT olvashatják.

Forrás: Egri Főegyházmegye (1, 2)

Fotó: Szent István Televízió/Federics Róbert, Vozáry Róbert

Magyar Kurír