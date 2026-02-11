Az indiai püspökök először választottak dalit főpásztort testületük elnökének

Hyderabad érsekét, Anthony Poola bíborost február 7-én, a CBCI harminchetedik közgyűlésén, a déli Karnátaka állam fővárosában, Bengaluruban (korábbi nevén Bangalore) választották meg két évre, Andrews Thazhath érsek utódjaként.

Az új elnök a dalitok, vagy „érinthetetlenek” a hindu társadalom legalacsonyabb kasztjába tartoznak, és

bár a kasztrendszert Indiában már régóta hivatalosan eltörölték, továbbra is meghatározza a társadalmi berendezkedést az országban, és emiatt a dalitok gyakran válnak diszkrimináció áldozatává.

Több évtizedes lelkipásztori tapasztalat

Anthony Poola 1961. november 15-én született a kurnooli egyházmegyében, Poluruban. Nuzvidban járt szemináriumba, majd Bangalore Szent Péterről elnevezett pápai szemináriumában folytatta tanulmányait. 1992. február 20-án szentelték pappá a cuddapah-i egyházmegye számára. Papszentelése után a következő feladatokat látta el: plébánoshelyettesként szolgált a Szűz Mária-székesegyházban (1992–1993) és Amagampalliban (1993–1994); plébános Tekurpetben (1994–1995), Badvelben (1995–2000) és Veerapalliban (2000–2001).

2001 és 2003 között az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait: mesterfokozatot szerzett pasztorális tanácsadásból és teológiai kurzust végzett a chicagói Loyola Egyetemen, miközben lelkipásztori szolgálatot látott el a Chicagói Főegyházmegye Szent Genevieve-plébániáján.

2004 és 2008 között Poola Anthony bíboros a gyerekekért és idősekért létrehozott keresztény alapítvány igazgatójaként szolgált. Emellett több fontos feladatot is ellátott a cuddapah-i egyházmegyében: volt egyházmegyei tanácsos, az oktatásért felelős titkár, az egyházmegyei iskolák adminisztratív vezetőhelyettese, valamint egy támogatói program koordinátora.

2008. február 8-án kinevezték Kurnool püspökévé, és ugyanazon év április 19-én püspökké szentelték. 2020. november 19-én Ferenc pápa az indiai Hyderabad metropolita-érsekévé nevezte ki, majd 2022-ben bíborossá kreálta.

„A CBCI elnökévé történt megválasztásával Poola Anthony bíboros egy kritikus pillanatban veszi át az indiai katolikus egyház vezetését, magával hozva több évtizedes lelkipásztori és vezetői tapasztalatait, és az Egyház hitet, igazságosságot és emberi méltóságot szolgáló küldetése iránti erős elkötelezettségét” – áll a CBCI közleményében.

Új tisztségviselők a püspöki testületben

A püspöki testület választásán az indiai katolikus egyház mindhárom fő rítusa képviseltette magát: a keleti rítusú szír-malankár (16 püspök, 12 egyházmegye, 1196 templom) és szír-malabar (65 püspök, 35 egyházmegye, 2753 templom), valamint a latin egyház (190 püspök, 132 egyházmegye, 9360 templom).

A trivandrumi érsek, a szír‑malankár egyházhoz tartozó Thomas Koorilos lett az első alelnök, míg a kottayami érsek, a szír‑malabár egyházhoz tartozó Mathew Moolakkattot második alelnökké választották. A latin rítusú Anil Couto delhi érseket pedig ismét megválasztották főtitkárnak.

Február 9-én a CBCI Imphal érsekét, Linus Nelit választotta meg a Caritas India új elnökének, váltva Sebastian Kallupurát, Patna érsekét.

XIV. Leó pápa üzenete az indiai egyháznak

Az indiai püspöki konferencia február 4–10. között megrendezett ülésen több mint kétszáz püspök vett részt. A találkozó kezdetén Leopoldo Girelli érsek, India és Nepál apostoli nunciusa celebrált ünnepélyes szentmisét a bangalore-i St John’s National Academy of Health Sciences-ben.

Girelli érsek homíliájában rámutatott, hogy az indiai alkotmány preambulumában megfogalmazott eszmények mélyen rezonálnak a Katolikus Egyház társadalmi tanításával. Elmondta: a mai kihívások közepette az Egyház továbbra is hozzájárul a nemzet erkölcsi gyarapodásához az oktatás, az egészségügy és az emberi fejlődés területén.

A nuncius arra buzdította az egyházi vezetőket, hogy keressenek új utakat a hit megélésére és gyakorlására az alkotmányos értékekkel összhangban.

A találkozóra küldött üzenetében XIV. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az indiai egyház hivatása az, hogy

a keresztény szeretet élő jelképe maradjon, amely szeretet „lebontja a korlátokat, közelebb hozza az embereket, egyesíti az idegeneket és kibékíti az ellenségeket”.

A remény és a tanúságtétel misszionáriusai a megfélemlítés idején

Thazhath érsek, a püspöki testület leköszönő elnöke beszédében elmondta, hogy a lelkiismeretbeli meggyőződést egyre inkább próbára teszik az országban, különösen a közszférában. A plenáris ülés témáját – „A hit és a nemzet: az Egyház tanúsága India alkotmányos víziójáról” – mélyreható lelki vallomásnak és mindenki felelősségnek nevezte, és felszólította a püspököket, hogy legyenek a remény és a megerősítés misszionáriusai.

A február 3-i plenáris ülés előtti sajtótájékoztatón Thazhath érsek mély aggodalmát fejezte ki a keresztények ellen az ország különböző részein elkövetett, ismétlődő erőszakos cselekmények és megfélemlítések miatt.

Elmondta, hogy amikor ilyen események történnek, az Egyház következetesen a párbeszéd és békés eszközök útján fordul az érintett hatóságokhoz, anélkül, hogy megtorláshoz folyamodna.

A szír-malabári főpap sürgette Narendra Modi miniszterelnököt, hogy ítélje el a támadásokat és tegyen lépéseket a vallási kisebbségek jogainak védelmére, mondván, hogy ez a kormány kötelessége.

Az önbíráskodás és az erőszak megállítása

Ugyanezen a héten az India Egyházainak Nemzeti Tanácsa (NCCI) petíciót nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, amelyben megtámadta az indiai államok többségében bevezetett vallásváltást korlátozó törvények alkotmányosságát vitatják.

Február 2-án Surya Kant indiai legfelsőbb bíró, és Joymalya Bagchi bíró együttes ülésén a vallási áttérésre vonatkozó törvényekkel kapcsolatos hasonló petíciókkal együtt tárgyalta az ügyet. A bíróság négy hetet adott a szövetségi és az érintett állami kormányoknak a válaszuk benyújtására. A petíciókat három bíróból álló testület fogja tárgyalni.

A petíció benyújtói kijelentették, hogy az Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Karnataka, Haryana és Rajasthan államok által elfogadott törvények mind ösztönzik az önbíráskodást és az erőszakot.

Azt állították, hogy „a vitatott törvények államonkénti végrehajtása mindenhol hasonló visszaélésekhez vezet. A rendszeres istentiszteletek, imatalálkozók, a felebaráti jócselekedetek és a vallásközi házasságok a „csábítás” és a „rábeszélés” tág értelmezése révén bűncselekménnyé válnak”.

Az önbíráskodó csoportok de facto végrehajtóként működnek, míg a rendőri hatóságok független vizsgálat nélkül, mechanikusan reagálnak a panaszokra…”

Az NCCI 32 tagegyházból, 17 regionális keresztény tanácsból, 18 egész Indiát lefedő szervezetből és hét társult ügynökségből áll, és az országban mintegy 14 millió keresztényt képvisel.

2025 decemberében a Legfelsőbb Bíróság értesítést bocsátott ki a CBCI által benyújtott petíció ügyében, amely a Rajasthan államban elfogadott, 2025‑ös törvényt a jogellenes vallásváltás tilalmáról támadta meg.

Forrás: The Tablet; CBCI

Fotó: CBCI

Kuzmányi István/Magyar Kurír