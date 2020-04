Az interneten keresztül és platóról – Ételszentelés Erdélyben a járvány idején

A hívek csak a televíziók, számítógépek, telefonok képernyője előtt kapcsolódhattak be a húsvéti misék, istentiszteletek szertartásába. Interneten keresztül zajlott a római katolikusoknál megszokott ételszentelés is. Így Csíkszeredán is csak a képernyők előtt hívők a húsvéti sonkára, kalácsra, tojásra és a borra áldást a hívek, ha követték a Tamás József segédpüspök által a Szent Kereszt plébániatemplomban vezetett szertartást.

Székelyföldi katolikus falvakban azonban a kapukban várták a családok az előkészített, megszentelendő étellel a plébánost, aki szekéren járta végig az utcákat áldást osztogatva. László Rezső, a csíkcsicsói Szent Antal plébánia plébánosa egy terepjáró autó platóján állva szenteli meg a hívek étellel teli kosarait .A két református egyházkerület püspökei arra kérték híveiket, hogy a Duna Televízióban kövessék Bogárdi Szabó István püspök családja körében tartott istentiszteletét, és mindenütt a családfő szolgáltassa ki a családtagoknak az úrvacsorát.

Ahhoz, hogy föltámadjunk, előbb meg kell halnunk – fogalmazott a Romkat erdélyi katolikus hírportálnak március végén adott interjújában Darvas-Kozma József, a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia plébánosa, a csíkszeredai húsvétvasárnapi ételszentelések szervezője. Különösen érvényes ez a kijelentés most a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésére, amelyen több ezren vettek részt az elmúlt években, a koronavírus-járványra való tekintettel azonban idén csak online volt követhető az esemény. Az ételszenteléssel kapcsolatban az is felmerült, hogy bekerüljön a Guinness Rekordok Könyvébe.

Forrás és fotó: MTI

