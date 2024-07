Az oklevél mellé útmutatást és közösséget kaptak – A Pázmány bölcsészkarának diplomaosztója

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának (PPKE BTK) diplomaátadóján közel hatszáz hallgató vehette át az oklevelét.

Az ünnepség a nap folyamán három turnusban zajlott a Szent István-bazilikában.

Az első turnus ünnepi alkalmán a kar végzősei és hozzátartozóik jelenlétében az oltár elé vonultak az egyetemi és kari vezetők: Kuminetz Géza, a PPKE rektora; Birher Nándor Máté, a PPKE BTK dékánja; Alessandro Caprioli egyetemi lelkész, valamint a PPKE BTK dékánhelyettesei: Nemesi Attila László, Kőszeghy Miklós, Major Balázs és Kozma Gábor.

A diplomaátadón többek között jelen volt Kucsera Tamás Gergely, a PPKE BTK Alumni Tanács tagja; Hollós Balázs, a kari hallgatói önkormányzat elnöke; Nagy László prodékán; Szilágyi Csaba prodékán; Komáromi László, a PPKE Jog- és Államtudományi Karának dékánja; Schmidt Mária, a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskola törzstagja, valamint több meghívott vendég más egyetemek képviseletében.

A diplomaosztó elején hálát adtak az új diplomásokért, az elért eredményekért.

A közös imát Kuminetz Géza, a PPKE rektora vezette be.

Rövid beszédét Kuminetz Géza egy útmutatóul szolgáló Herder-idézettel vezette be: „A jókkal kötött barátságod növekedjék, mint éji árnyék, míg le nem tűnik az élet napja.”

A rektor kifejtette: ahhoz, hogy ez a növekedés megvalósuljon, el kell jutnunk a „doxától az episztéméig, az információtól a tudásig, a sokféle tudástól a tudományig, a tudományos világképtől a személyes világnézetig, vagyis a személyes hithez, reményhez, szeretethez. A gondolattól, az érzéstől a cselekvésig, a mindennapi rutintól az életbölcsességig; el kell jutnunk a sok tudástól a műveltségig, s a műveltséggel az igazságig, a szépségig, a jóságig.

Végül el kell jutnunk az alkotásig, amelynek során az említett ősi értékek meghatároznak bennünket: mindez élethosszig tartó spirituális küzdelemmel jár.

A fő mű pedig mi magunk leszünk, amivé válunk, a személyiségünk, a jellemünk.

Kuminetz Géza úgy fogalmazott: a műveltség, a valódi világnézet és hit a legnagyobb segítője annak, hogy a valóság olykor drámai, tragikus, de mégis emberi világát tudjuk választani a talmi, a virtuális helyett – megtalálva az életünk értelmét.

A PPKE rektora tudatosította a hallgatóságban, hogy a külső, a belső, a felettünk uralkodó valósághoz mindig nagy alázattal kell közelednünk, mert a teljes valóság titkai csak ekkor nyílnak meg számunkra, a javunkra.

Biztatta a jelenlévőket, hogy vállalják bátran a világnézetüket, az ezzel járó kríziseket, konfliktusokat is, hogy valódi békességre tehessenek szert. Ebben az egyetemes kutúra és a katolicitás szelleme is segítségükre lesz – szögezte le Kuminetz Géza.

A rektori beszéd után pázmányos hallgatók mondtak könyörgéseket tanáraikért, és hálát adtak az egyetemi évekért Alessandro Caprioli egyetemi lelkész vezetésével.

Majd a jelenlévők együtt elmondták az egyetem imáját.

Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja beszéde elején a végzős hallgatókhoz és szüleikhez fordulva kiemelte: „Joggal lehetnek büszkék a diplomájukra. Sok generáció munkája van abban, hogy ma örülhessenek és hálát adhassanak. A Pázmány bölcsészkara is büszke lehet, hiszen az országban a legtöbben erre a karra jelentkeztek. Most már több mint kétezren lesznek az elsőévesek. Mondhatni nagyon népszerűek vagyunk, kicsit szemtelenül talán azt is, hogy a legnépszerűbbek, s ez önöknek, a családjaiknak és a kar oktatóinak, dolgozóinak köszönhető. A Pázmányos diploma érték, piaci érték is.”

„Azzal is tisztában vagyunk, hogy magunkban hinni dőreség, ahhoz túl rövid az életünk, hogy önmagunkba záródjunk” – tette hozzá a dékán. Saint-Exupery gondolatai nyomán úgy fogalmazott:

a mi dolgunk létrehozni azt, ami szent, ami közös, ami találkozás; katedrálist kell építenünk, s nem szétszórt kövekként létezni.”

Pázmányosnak lenni nem csak magányos szakmai sikert jelent valahol a világban. A célunk az, hogy a pázmányos diploma szakmai, szerelmi kapcsolatokat, tartós barátságokat is jelentsen, „házasságokat, istenszeretet és hazaszeretetet: közösséget, katedrálist”.

A bölcsészkar vezetője Ferenc pápát is idézte, aki szerint „az egyetem a remény laboratóriuma, az igazságkeresés központja”, majd így folytatta beszédét: „Önök pedig annak a zálogai, hogy legyen jövő, és az békében legyen – mert a mai igazságok gyakran pusztítóak. Mindig gondoljanak a talentumok kamatoztatására, a kapott diploma kamatoztatására, hasznára is, egyúttal az igazság továbbadására, hogy jobb legyen a világ.

Nézzenek mindig egymásra és felfelé, mert ez az élet. Ne feledjék, a Pázmányon a diplomával együtt kaptak igazságot, utat és életet is” – utalt a dékán Jézus Krisztus szavaira és egyútal a Szent István-bazilika homlokzatán ovasható feliratra. Majd megismételte: „Legyenek büszke pázmányosok!”

A dékáni köszöntő után következett a Pro Facultate díj átadása. Az első alkalommal átadott elismerést azoknak ítélik oda, akik a PPKE BTK oktatójaként, kutatójaként vagy munkatársaként tevékenységükkel kiemelkedő mértékben hozzájárultak a kar fejlesztéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez.

Az elismerést első alkalommal Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a PPKE Történettudományi Intézete Jelenkortörténeti Tanszékének vezető professzora, a Történettudományi Doktori Iskola törzstagja, több intézmény, köztük a Terror Háza Múzeum főigazgatója kapta. Méltatója Őze Sándor, a PPKE Történettudományi Intézetének vezetője volt.

A díjat Kuminetz Géza rektor és Birher Nándor dékán adta át.

A díjátadó után Kucsera Tamás Gergely, a PPKE BTK Alumni Tanács tagja, valamint Hollós Balázs, a kari hallgatói önkormányzat elnöke mondott köszöntőt.

A diplomák átadásával folytatódott az ünnepi esemény.

*

A PPKE BTK 2023/24-es tanévi diplomaátadó ünnepségének második turnusában címzetes egyetemi tanári címet adományoztak a nyugdíjba vonuló Kormos József és Kaposi József egyetemi docenseknek. Mindketten jelentős mértékben hozzájárultak a kar szakmai és tudományos fejlődéséhez.

Kormos József a neveléstudomány, a filozófia és az etika országosan és nemzetközi szinten is elismert szaktekintélye. Eddigi munkásságát többek között Széchenyi professzori ösztöndíjjal és több posztdoktori ösztöndíjjal ismerték el. 1994 óta tagja a Magyar Filozófiai Társaságnak, az MTA köztestületi tagja, valamint 2004 óta a Magyarországi Aquinói Szent Tamás Társaság igazgatója.

Kaposi József István évtizedek óta a történelem szakmódszertanát oktatja a Pázmányon. Szakmai pályafutása során kiemelkedő eredményeket ért el a neveléstudományok és történelemdidaktika területén. Munkásságának köszönhető, hogy a kar 2020-ban elindíthatta a drámatanár pedagógusi képzést. Kaposi József István az Új Pedagógia Szemle főszerkesztője, az ISHD (International Society for History Didactics) tagja.

Fotó: PPKE BTK

Körössy László/Magyar Kurír