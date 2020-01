Az ökumené jegyében ápolja hitét a miami magyar keresztény közösség

A magyar református egyház építtette és tartja fenn a templomot és a hozzá kapcsolódó parókiát és közösségi házat. A Miami Egyesült Magyar Egyház és Magyar Ház pasztorális és kulturális szempontból is otthont ad a helyi magyar közösségnek: itt gyűlnek össze vasárnaponként a katolikus és református magyar hívek, együtt vesznek részt a református istentiszteleten, majd az ezt követő ebéden és közösségi programokon – ismertette a beszélgetés során Bodor Péter Pál.

Bodor Péter Pál Erdélyben született, lelkészi családban. Mérnökként keresi a kenyerét; a lelkészi hivatás a missziója immár 25 éve. Jelenleg Sarasotában szolgálja a helyi magyar református közösséget. Szüleivel 1983-ban érkeztek Amerikába politikai menekültként. A kolozsvári teológián megkezdett tanulmányait Amerikában folytatta. Rövid kanadai tartózkodás után édesapját meghívták, hogy töltse be Miamiban a megüresedett lelkészi posztot. Bodor László tiszteletes 1983 és 1994 között szolgálta a miami magyar közösséget. Bodor Péter Pál édesanyja kántorként, a magyar iskola vezetőjeként vett részt a közösség életében.

Akkoriban sokkal többen voltak, az emberek közelebb álltak az egyházhoz. Az istentiszteleteken ötven-hatvan hívő gyűlt össze, a nagy ünnepeken sokkal többen – derül ki az interjúból, miként az is, hogy több katolikus jár a templomba, mint református, mert százalékarányban többen vannak. Sokan érkeztek a Kárpát-medencéből, a határokon túlról. Nagyon színes közösségről van szó.

Az egyházi élet mellett számos kulturális programmal emelték a közösségi élet színvonalát harminc éve is. Az egyházi és a kulturális élet összeszövődött. „Az emigráció helyzete olyan, hogy egybefonódik benne a nemzetiség, a kultúra, az identitás, az egyházi szolgálat és a hit megélése” – fogalmazott a tiszteletes. Elmondta: katolikus lelkipásztori szolgálat is működött – havonta egyszer, püspöki engedéllyel – a Magyar Házban. „Nagy szükség volt és van ma is a katolikus testvérek lelki ellátására” – fogalmazott a református lelkész. A közösségi ház Petőfi termében havi rendszerességgel gyűltek össze a fiatalok, akár százan, százötvenen: előadói, költői esteket rendeztek; a kultúra, a tánc és a zene is helyet kapott.

A miami magyar közösség kulturális programjainak ma is a Miami Egyesült Magyar Egyház és Magyar Ház ad otthont. Márciusban felavatják az 1848–49-es szabadságharc emlékére készülő domborművet, a helyi közösség anyagi támogatásával. Június 7-én plakettet helyeznek el a trianoni centenárium emlékére. Lélekharang elhelyezését is tervezik.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír