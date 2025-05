Az öngondoskodást segíti a Katolikus Karitász az Egri Főegyházmegyében is

Árvai Ferenc, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Karitász igazgatója elmondta, a reménység szentévében nemcsak palántát, élelmiszert és segélyt akarnak adni, hanem életük megszépítésére is buzdítják az embereket. Mezőcsát 2017-ben csatlakozott a karitász programjához, melynek keretében évente száz család, köztük idősek és fiatal, több gyermeket nevelő szülők is igénylik a vetőmag-támogatást.

A karitász önkéntesei a program költséghatékonysága mellett a vegyszermentes táplálkozásra is felhívják a figyelmet. Idén a Mezőcsáti Kistérség Humánszolgáltató Központ Fogyatékkal Élők Nappali Ellátója is csatlakozott a programhoz. A karitász segélyprogramjai során többen is megérzik az önkéntesség szépségét, jelentőségét.

Az Egri Főegyházmegyei Katolikus Karitász önkéntesei idén negyven településen húszezer darab palántát juttatnak el több mint 1500 családhoz, összesen 11 millió Ft értékben.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír