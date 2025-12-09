Az „őrálló” – Hortobágyi Cirill főapát köszöntője Fabiny Tamás 20 éves püspöki szolgálata alkalmából

A főapát gondolatait teljes egészében közöljük.

Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában – szólítja meg az Úr Ezekiel prófétát (Ez 33,7). Az őrálló feladata – így az Úr szava –, hogy a városfal magasából kémlelje a távolt, messze a város és az ország határain túl – és ha fenyegetést lát, megfújja a kürtöt, figyelmeztesse a népet.

Kedves Tamás püspök!

Isten Szentlelke testvéreid választása által őrállóvá tett téged. És te messzire látsz, és figyelmeztetsz.

Figyelmeztetsz, amikor a közösséged épségét, a hit tisztaságát és a szeretet nagyvonalúságát valami külső ideológia, irigy féltékenység, vagy épp a hatalmasok akarata fenyegeti.

Figyelmeztetsz, még ha zokon is veszi, mégha meg is haragszik rád az a világ.

Figyelmeztetsz, amikor az egyház hatalommal és dicsőséggel ékesíti magát, mert hited az, hogy a hatalom és a dicsőség egyedül az Istené.

És figyelmeztetsz akkor is, amikor a szentek gyülekezetét belülről támadt baj veszélyezteti. Amikor Sion népe nem akarja meghallani az őrök hangját. S amikor a krisztusi irgalmasság, szelídség és türelem, vagy éppen igazság, őszinteség és áttetszőség túl kényelmetlen köntösnek tetszik a Krisztusba öltözött testvéreknek.

Kedves Tamás püspök!

Nemcsak a saeculumba vetett Jeruzsálemnek a városfalán állsz. Őrállóként ott találunk az eljövendő, a mennyei Jeruzsálem erődítésén és sáncain is. Mennyire más ez a város! „Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz” – vallja a Jelenések könyve (Jel 21,12).

És mennyire más ott az őrálló feladata!

Irgalommal hívsz, emberséges szóval invitálsz, a szeretet tetteivel kísérsz be minket ebbe a városba. Amely számára nincsen ellenség, „hol nincs első és nincs utolsó vendég”. [Pilinszky János: Egyenes labirintus] Szeretettel invitálod a rád bízott testvéreket ebbe a városba; a többi keresztyén felekezet tagjaiban – bennünk – ébren tartod a szomjúságot és az ökumenikus reményt a Bárány közösen elfogyasztott lakomája iránt. Sőt hajlandó vagy kimenni a keresztutakra és a sövények mentére, hajlandó vagy belemenni a média útvesztőjébe és kimerészkedni a világ piactereire, az Úr küldetésével: „minden kész van már, teljék meg házam” (vö .Mt 22,4).

Befogadó közösségbe hívogatsz, befogadottságod és irgalmas elfogadottságod tudatában és tapasztalatában.

Ezen a mai ünnepen, amikor életed következő szakaszára az Úr bőséges áldását kérjük, a te szavadra, érted és veled együtt kapcsolódunk be a nagy hálaadásba.

És veled együtt várjuk a Bárány ünnepi lakomáját Sionban, abban a ragyogó városban, amelynek őrállójává tett téged az Úr:

Lant, kürt, hárfa zeng a mennyben,

Az égi karban, angyal-nyelven

Zeng már feléd a glória.

Minden gyöngykapu kitárva,

A trónnál angyalok közt állva,

Áld énekünk, Isten Fia!

Nem fénylett még a szem,

Nem lángolt a szív sem

Ily örömtől!

Ujjongjunk hát,

Mondjunk hálát,

Vég nélkül víg halleluját! (EÉ 493,3)

