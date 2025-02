Az orvosok sajtótájékoztatója: Ferenc pápa nincs életveszélyben, de a helyzete súlyos

„Jó a hangulata és viccelődik” – mondta Sergio Alfieri professzor, a Gemelli-klinikán a Szentatyát kezelő orvosi csapat vezetője. „A krónikus betegség továbbra is fennáll.” A klinikán imával és munkával tölti az idejét a pápa.

A pápa mindig is azt akarta, hogy az igazat mondjuk.”

Ezt Sergio Alfieri professzor mondta a Gemelli-klinikán a pápa egészségi állapotáról tartott sajtótájékoztatón, utalva az elmúlt napokban kiadott közleményekre.

„A pápának jó a hangulata és viccelődik. A minap azt mondtam neki: »Jó reggelt, Szentatya!« Ő pedig azt válaszolta: »Jó reggelt, Szentfiú!« Csak hogy mondjak egy példát” – ezt Sergio Alfieri professzor mondta a Gemelli-klinikán a pápa egészségi állapotáról tartott sajtótájékoztatón.

„A pápa nincs túl a veszélyen” – mondta Sergio Alfieri professzor a Gemelli-klinikán a pápa egészségi állapotáról tartott sajtótájékoztatón. De „most nincs életveszélyben, ma elment a kápolnába imádkozni” – tette hozzá.

„A krónikus betegség továbbra is fennáll, a pápa tudja ezt, azt mondta: »Tisztában vagyok azzal, hogy a helyzet súlyos«, néha nem kap levegőt, s ez az érzés senkinek sem kellemes” – magyarázta Alfieri professzor.

A pápa a Gemelli-klinikán marad „legalább a jövő hét végéig”.

„Ferenc nincs hozzákötve semmilyen géphez. Amikor szüksége van rá, egy kicsit felrakja az orrkanüllt egy kis oxigénért, de önállóan lélegzik és étkezik” – mondta Alfieri professzor.

„Arra kell koncentrálnunk, hogy túljussunk ezen a szakaszon. Látjuk a Szentatya egyéniségét, ő nem egy feladós típus.” Ezt Luigi Carbone, a vatikáni orvosi csapat tagja mondta a Gemelli-klinikán a pápa egészségi állapotáról tartott sajtótájékoztatón.

A pápának tüdőgyulladása van: „Ha ne adj Isten valamelyik baktérium a vérbe kerülne, akkor vérmérgezést kapna”,

az igazi kockázatot az jelenti, hogy a baktériumok a vérbe jutnak. Ma baktériumok nincsenek a vérében, fertőzés jelenleg csak a tüdejében van” – mondta Sergio Alfieri professzor a pápa egészségi állapotáról tartott sajtótájékoztatón.

„Ez az igazi veszély, amelynek egy ilyen korú ember ki van téve” – tette hozzá, utalva a szepszis eshetőségére. A fertőzést „egyelőre sikerült mérsékelni” – tette hozzá Luigi Carbone doktor. „Néhány gyógyszert csökkentettünk is” – hangsúlyozta Alfieri.

Eközben egy paraguayi imacsoport tagjai – világi hívők és szerzetesek – Romina Elisabeth Taboada Toninának, Paraguay szentszéki nagykövetének vezetésével II. János Pál pápa szobrához mentek az Agostino Gemelli Egyetemi Klinika előtti téren. Fél órán át imádkoztak, rózsafüzérrel a kezükben, és magukkal vitték a Caacupéi Szűzanya ikonját is, melynek Ferenc pápa nagy tisztelője. Ez az ima némileg megtörte a pápa kórházi tartózkodásának monotóniáját ezen a hetedik napon, mely egyébként csendesen telt.

Kórházi tartózkodásának napjaiban a pápa a kórház életébe is bekapcsolódott. Tegnap értesült Giovanni Scambia professzor haláláról, aki a poliklinika orvosi csapatának igazi oszlopos tagja volt. A pápa korábban rövid üdvözletet is küldött neki, amikor értesült a betegségéről, amely viszont tragikus gyorsasággal elvitte.

A Gemelli-klinikán feszült légkör uralkodik, mert folyamatosan hamis hírek keringenek, melyeket aztán a Szentszék cáfol, és mindenki állandóan az orvosi közleményre vár, melyet ezúttal maguk az orvosok mondhattak el.

Az éjszaka jól telt, ma reggel Ferenc pápa felkelt és megreggelizett. Ezt a vatikáni sajtóiroda közölte. „Ma-holnap kiderül, hogyan reagál a pápa az új terápiára.” Erről vatikáni források számoltak be. Ebből lehet majd következtetni arra, hogy Ferenc pápának mennyi időt kell még a Gemelli-klinikán tartózkodnia.

A pápa továbbra is fogadja legközelebbi munkatársait és egy kicsit dolgozik is. Idejét vagy a betegágyon vagy a karosszékben tölti, és önállóan lélegzik.

A pápa kinevezte az Egyesült Államok Katonai Ordinariátusának segédpüspökévé Gregg M. Caggianellit a Floridában található venicei egyházmegye papságából, aki a szintén floridai Boynton Beach-i Páli Szent Vince Szeminárium rektorhelyettese. Erről a vatikáni sajtóiroda közlönye (Bollettino) számolt be. Ferenc tehát továbbra is dolgozik a kórházból. Az év eleje óta több kinevezés is történt az Egyesült Államokban, és a pápa levelet is küldött az összes amerikai püspöknek, hogy a Donald Trump vezette új kormányzat döntéseivel szemben a migránsok befogadására való törekvés irányvonalát hangsúlyozza.

Arra kérjük Olvasóinkat, hordozzuk továbbra is a Szentatyát imádságainkban!

