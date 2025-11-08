Az összefogás ünnepe Zalaszentgróton – Udvardy György megáldotta a felújított Szent Imre-templomot

Az ünnepélyes eseményre számos paptestvér és zarándok érkezett a térség különböző plébániáiról Zalaszentgrótra, hogy együtt ünnepeljenek a helyi közösséggel és hálát adjanak a templom megújulásáért.

A szentmise főcelebránsa Udvardy György veszprémi érsek volt. A liturgián zenei szolgálattal közreműködött a zalaszentgróti városi kamarakórus.

Az ünnepi szentmise a templom megáldásával kezdődött.

Szent Imre herceg ünnepén a főpásztor arra buzdított, hogy életünket Isten ajándékaként éljük meg, s ismerjük fel benne a szentségre szóló meghívást.

Szentbeszédében Udvardy György hangsúlyozta: Jézus Krisztus életében tárul fel számunkra az út, az igazság és a szeretet törvénye, aki kísér, tanít és erőt ad ahhoz, hogy hűségesen megmaradjunk Isten mellett a mindennapok kihívásai között is.

Szent Imre, az ifjú herceg nemcsak az ország vezetésére készült bölcsességgel és felelősséggel, hanem életét teljesen Istennek szentelte – emelte ki a veszprémi érsek. – Tisztasági fogadalma, Krisztus iránti hűsége és szolgáló lelkülete ma is iránytű lehet, különösen a fiatalok számára, akik hivatásukat szeretetben és elköteleződéssel kívánják megélni.

A szentek nem a múlt emlékei, hanem a jövő tanítói.

Életük arra ösztönöz, hogy mi is vállaljuk az életszentség útját, és a hitben hűségesen helytálljunk – mondta a főpásztor. – A szentség nem kevesebb, mint a jövő akarása, a reményteljes, Krisztusban gyökerező jövőé.

A szentmise végén Szeghy Csaba zalaszentgróti plébános köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal, imáikkal hozzájárultak a templom megújulásához.

A templom külső felújítását a Veszprémi Érsekség, Magyarország Kormánya, a helyi önkormányzat és az egyházközség híveinek adománya tette lehetővé. A beruházás nemcsak az épület megújulását, hanem a közösség hitéletének megerősödését is szolgálta.

A szentmise zárásában Udvardy György érsek kiemelte: egy közösség életében mindig különleges öröm, amikor temploma megszépül, hiszen ez a jövőt hozza közel, és megerősíti a hitben való összetartozást.

A főpásztor köszönetet mondott a plébánosnak lelkesedéséért, kitartásáért és azért, hogy a felújítás során a nehézségek közepette is a közösség javát szolgálta. Elismerését fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal, imáikkal segítették a templom megújulását.

Zárásként a veszprémi érsek Szent Imre közbenjárását kérte a közösségért, hogy erősítse meg bennük a szentség utáni vágyat, és vezesse a híveket az Istenbe vetett bizalommal és reménnyel teli jövő felé.

Istenünk, te Szent Imrét tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, miután sugallatodra neked szentelte életét. Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

