Az Ukrajnához kapcsolódó reményről is nyilatkozott Leó pápa, mielőtt visszatért a Vatikánba

A Szentatya kedden röviddel este 9 óra előtt hagyta el a Villa Barberinit; köszöntötte azokat, akik a távozása előtt üdvözölni akarták, majd beszélt az újságírókkal. Pápaságának első száz napjáról azt mondta: „Ez Isten áldása volt.” „Nagyon sokat kapok.”

„Van remény, de még mindig keményen kell dolgoznunk, sokat kell imádkoznunk, és valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét” – így reagált Leó pápa az ukrajnai konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban az újságíróknak, akik a Castel Gandolfó-i Villa Barberini előtt várakoztak.

A Szentatya este 9 óra körül hagyta el nyári rezidenciáját. Egy órával korábban megjelent, hogy üdvözölje az utcán összegyűlt embereket, akik várták távozása előtt. Már sötét volt, amikor kilépett a Villa Barberini kapuján, és megállt, hogy beszéljen néhány hívővel.

Röviddel ezután a pápa újságírók kérdéseire válaszolt, és azzal kapcsolatban, hogy bizonyos vezetőkkel milyen esetleges megbeszéléseket folytat, elárulta, hogy „valaki” állandó kapcsolatban áll vele. „Imádkozzunk, és próbáljunk meg előrelépni!” – tette hozzá.

XIV. Leó reméli, hogy hamarosan visszatérhet Castel Gandolfóba. Ottani tartózkodásával kapcsolatban azt is kijelentette: „Áldás itt lenni. Nagyon örülök az emberek fogadtatásának.”

Utalt kedd délelőtti látogatására a Mária-kegyhelyen, ahol Szent II. János Pál pápa is járt. Végül, amikor pápaságának első száz napjáról kérdezték, hangsúlyozta, hogy „Isten áldása” volt. „Nagyon sokat kapok, mélyen hiszek az Úr kegyelmeiben, és nagyon hálás vagyok ezért a fogadtatásért. Köszönöm mindannyiótoknak” – zárta szavait a Szentatya, mielőtt beszállt az autóba, amellyel visszatért a Vatikánba.

Leó pápa augusztus 13-án érkezett Castel Gandolfóba néhány napra, ezt megelőzően júliusban valamivel több mint két hetet töltött a pápák nyári rezidenciáján.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír