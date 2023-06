Az ukrán karitász titkára a gát felrobbantása után: „Nagy szükség van mindenre, különösen ivóvízre”

„A helyzet súlyos és nagyon veszélyes, mert ebben a pillanatban nem tudjuk pontosan, hogy hány embert érint közvetlenül ez a szörnyű terrorcselekmény. Amit látunk, az az emberek áradata, akik Ukrajna különböző településeire – különösen Odesszába és Mikolajivba –, illetve az ország középső részére érkeznek és biztonságos helyet keresnek. Akik itt maradtak, azok súlyos ivóvízhiánnyal néznek szembe” – mondja Vjacseszlav Grinevics, az ukrán Caritas-Spes főtitkára, aki a robbantás óta óráról órára követi a helyzetet Ukrajna déli régiójában, amelyet a Dnyeper folyó mindkét partján elárasztott a Nova Kakhovka-i gát felrobbantása után.

A pap hozzáteszi: a Caritas-Spesnél számba veszik a helyzetet, naponta kétszer vészhelyzeti megbeszélést tartanak az összes dolgozóval, amikor felmérik a körülményeket, tisztázzák a veszélyhelyzeteket, és kidolgozzák a mentési terveket. „Sajnos hozzászoktunk ahhoz, hogy a vészhelyzeteknek megfelelően szervezzük át a terveket és a munkálatokat. Még mindig teljes veszélyhelyzet van – magyarázza Vjacseszlav Grinevics. – A robbantás után az emberek áram nélkül maradtak, az infrastruktúra leállt, a vízhálózat már nem működött. Nagy szükség van tehát mindenre, különösen ivóvízre. Mi, a Caritas, már két ivóvizet szállító kamiont küldtünk a régióba, és további kettő már úton van. Még mindig abban a fázisban vagyunk, amikor felmérjük a szükségleteket. Természetesen élelmiszerre is szükség lesz, de jelenleg a legnagyobb szükség az ivóvízre van. Azt is tudjuk, hogy sokan menekülnek a legsúlyosabban érintett falvakból, de jelenleg nehéz megjósolni, hogy hová mennek. Tudjuk, hogy legtöbben főleg Herszonból jönnek, és Odesszába vagy Mikolajivba tartanak. De olyan emberekről is vannak híreink, akik Ukrajna középső régióiba mentek.”

Végül aggodalomra ad okot egy Herszon melletti állattemető. „Ha a Dnyeper folyóból származó víz eléri ezt a temetőt, az fertőzést okozhat” – figyelmeztet az ukrajnai Caritas-Spes főtitkára.

A Caritas-Spes Odessza-csapata azonban a helyszínen van, és segít a herszoni területen az emberek evakuálásában; a gyűjtőpontokká vált vasútállomásokra és kórházba viszik őket. Az ukrán belügyminisztérium június 6-án 16 órakor kiadott jelentése szerint 1339 embert evakuáltak a herszoni régióból. A Caritas jelentése szerint mintegy nyolcvan települést fenyeget az árvíz. Az emberek vasúttal jutnak el Mikolajivba és Odesszába; éppen e két városban összpontosul a Caritas jelenléte. A püspöki konferencia honlapján közzétett legelső jelentés szerint Krivij Rihben, Marhankában és Nyikopolban vízellátási problémák vannak. Az elárasztott települések teljesen le vannak választva az áram-, gáz- és vízellátásról is. Csak a Dnyeper folyó jobb partján, a herszoni területen mintegy 16 ezer ember van kritikus helyzetben. De a Caritas aggódik a Krím-félsziget miatt is, amely friss vízforrás nélkül maradhat. A tározó szintjének ellenőrizetlen csökkenése további veszélyt jelent a kahovkai víztározó partján fekvő zaporizzsjai atomerőműre, amelyet másfél éve orosz csapatok tartanak megszállva. A hűtőberendezések vízhiánya nukleáris balesettel fenyegethet. Az Energoatom azonban jelenleg azt nyilatkozta, hogy a helyzetet ellenőrzés alatt tartják.

Fordította: Hollósi Judit

Forrás: Agensir

Fotó: Agensir; Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír