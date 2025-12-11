Az ünnep odafentről jön – Roráte szentmise és gyertyagyújtás a Pázmány BTK-n

Már kora reggel ünnepi csend és várakozás járta át az egyetem épületét: a folyosókon sorban álló hallgatók várták, hogy bejuthassanak az imaterembe, és együtt kezdhessék a napot az adventi készület lelkületében.

A szentmisén Székely János püspök adventi gondolataival segítette a jelenlévőket a karácsonyra való lelki felkészülésben.

Homíliájában a főpásztor az emberi erő törékenységéről beszélt, arról a tapasztalatról, hogy saját képességeink hamar kimerülnek, ám Isten mindig kész új erőt, irányt és vigasztalást adni.

Székely János püspök Ady Endre sorait idézte – „Minden Egész eltörött” – rámutatva arra, hogy a világ töredékessége nem reménytelenséget szül, hanem arra hív, hogy tekintetünket a valódi forrás felé emeljük.

Az ember szíve akkor telik meg igazán, ha nyitott marad Isten ajándékaira, amelyek nem látványos formában, hanem csendesen, mégis életet átformáló erővel érkeznek – hangsúlyozta Székely János.

Advent arra hív, hogy engedjük be a fényt, a föntről jövő teljességet – fogalmazott a püspök, arra bátorítva a jelenlévőket, hogy ebben az időszakban kiemelt figyelemmel keressék a találkozást Istennel az imádság, a csend és az embertársak felé forduló szeretet cselekedeteiben.

A szentmisét követően a Danubianum aulájában meggyújtották az adventi koszorú második gyertyáját.

Székely János püspök ünnepi beszédében a teremtés isteni rendjéről és a karácsony titkáról beszélt, rámutatva, hogy a tízparancsolat és a teremtés tíz igéje ugyanarról a mély isteni logikáról tanúskodik, amely átjárja az egész világot az atomok rendjétől az emberi lélek harmóniájáig.

Ha meg akarjuk érteni Isten szívét, Jézus jászolára kell tekintenünk”

– hangsúlyozta a főpásztor.

Az ünnepélyes gyertyagyújtáson énekkel, gitár- és trombitajátékkal közreműködött Tőczik Benedek, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elnöke.

Ezt követően Tímár Márton hallgató felolvasta saját költeményét, amely derűs, családias hangulatot teremtett, közelebb hozva egymáshoz az egyetemi közösség tagjait.

Az együtt átélt adventi reggel így nemcsak a készülődés, hanem a Pázmány BTK közösségének összetartozását és hitben való gazdagodását is segítette.

Forrás és fotó: PPKE BTK

Magyar Kurír