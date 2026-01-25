Bajzáth Ferenc atyától búcsúztak a paptestvérek és a hívek a Józsefvárosban

Erdő Péter szentbeszédét az alábbiakban teljes terjedelemben olvashatják.

Kedves Gyászoló Közösség!

„Tarts ki munkád mellett, lelj benne örömet, és öregedjél meg foglalkozásodban! Ne nézd csodálkozva a bűnös műveit, bízzál az Úrban, és maradj meg munkád mellett” – hallottuk az olvasmány szavait (Sir 11,12–30). Az az ember, aki megtalálta a hivatását, vagy akit megtalált a Gondviselés egy hivatás betöltésére, akkor lesz boldog, ha akkor is végzi, végezheti a munkáját, amikor már erői fogyatkoznak. Mondhatnánk, hogy ez az emberi tartás és a szép öregség útja. De a papi hivatás esetében ennél többről van szó. Amikor papok lettünk, magának Krisztusnak mondtunk igent. Vállaltuk, hogy különlegesen egyek leszünk vele, hogy hármas küldetését a felszentelésben kapott kegyelmi erővel folytatjuk.

És mert a világnak magára Krisztusra van szüksége, nagy szüksége van ránk is. Mindhalálig.

De hogyan viszonyul mindez a mai, bérmunkára épülő szemlélethez, a teljes fizikai és szellemi erőnlét követelményéhez, a jól megérdemelt nyugdíj és pihenés természetes igényéhez? Ez is jogos és igazságos, de a pap küldetése mindhalálig szól. Érvényes a nyugdíjba vonulás után is. Ilyenkor kell tudni igazán kimondani:

Itt vagyok, Uram, ami időm, erőm, képességem még van, azt mind Neked adom. Ez is a papi megszentelődés biztos útja.

Ferenc atya Kaposváron született, 1939. április 8-án, pappá Esztergomban szentelték 1962-ben. Ezután káplánként szolgált Esztergomban, a Szent Anna Plébánián 1962–1963-ban, majd Kőbányán a Szent László plébánián 1963–1971-ig, 1971–1972-ben pedig a Tabáni plébánián. Innen már plébánosnak került Győr-Bácsára, ahol 1972-től 1976-ig szolgált, azután viszont kisegítő lelkész lett Budapest-Józsefvárosban 1976-ban, majd ugyanott plébánoshelyettes volt négy évig 1978–1982-ig, végül plébánosként működött 1982-től egészen 2014-ben történt nyugdíjazásáig. Harmincnyolc év a Józsefvárosban! Ízlelgessük ezt a rövid mondatot! Azt hiszem, itt bontakozott ki Ferenc atya életműve. A Regnum Marianum közösségének papja volt. Regnumi atya. A plébánia épületében, ahol valamikor a Katolikus Szó szerkesztősége működött, regnumi atyák laktak. Szinte ez lett a mozgalom központja.

De Ferenc atya szeretettel fordult a Józsefváros hívő közössége felé is. Észrevette a szegényeket, a rászorulókat. Szociális érzékenységének elismerése volt, hogy ő lett 1992 és 1997 között az egyházmegyei karitász igazgatója. Persze az 1990-es évek „hőskorában” a karizmatikus lendület és a szervezett, intézményes működés még nem mindenben találta meg az összhangot. Munkásságát 2014-ben címzetes esperesi, 2020-ban pedig apáti címmel ismertem el.

Amikor a korhatár elérése után nyugdíjba került, arról beszélgettünk, hogy hol szeretne lakni. Úgy láttam, él benne a nosztalgia, és érzi magában az erőt, hogy még tovább szolgáljon, ha nem is feltétlenül olyan nagy és embert próbáló helyen, mint a Józsefváros. És néhány hét múlva hirtelen helyzet adódott. Egy paptestvérünk után árván maradt egy plébánia. Alkalmat kerestem a találkozásra Ferenc atyával. Megkérdeztem tőle, elvállalná-e. Ő pedig igazi, biztos hivatású, régi papként vállalkozott a feladatra. Tudtam, hogy rajtam keresztül az „igen”-t közös Gazdánknak, Krisztusnak mondta.

Kész volt neki áldozni mindent, ami erejéből és életéből hátra volt.

Ezután hat évig, egészen 2020-ig vezette az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság plébániát. Mikor ereje fogytán onnan is nyugdíjba vonult, a közelben maradt, és kisegítőként látott el papi feladatokat. Még legutóbb is részt vett a nyugdíjasok karácsonyi ünneplésén az érsekségen.

Az utóbbi években, amikor csak találkoztunk, összemosolyogtunk. Tudtuk, kinek hittünk, és kinek szolgálunk.

A Gazda pedig elfogadta a szolgálatot. Ferenc atya rövid betegség után került a Szent Erzsébet Otthonba. Még bevitték a ház kápolnájába. Szentmise közben érte a hazahívó szó. Nyugodjék békében, helytállása pedig erősítsen meg mindnyájunkat papi hivatásunkban!

Ámen.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Gyarmati Krisztián

Magyar Kurír