Balaton menti ifjúsági kerékpáros zarándoklattal emlékeztek Bódi Mária Magdolna születésnapjára

A résztvevők a balatonfűzfői Jézus Szíve templomnál gyülekeztek, majd egy rövid ima és tájékoztató után 8.30-kor indultak el Szigligetre a Balatonfűzfő–Balatonakali–Köveskál–Kővágóőrs útvonalon. Az út során több helyen megálltak egy-egy rövid imára, elmélkedésre.

A zarándoklat alapvetően ifjúsági zarándoklatként lett meghirdetve, azonban – a szervezők nagy örömére – több régebb óta fiatal is részt vett benne. A teljes távot 24 fő teljesítette. A legfiatalabb kerékpáros 11 éves, a legidősebb pedig nyolcvanéves volt.

Ez a zarándoklat jó előkészület volt a szeptember 4-én induló kétnapos kerékpáros zarándoklatra is, mely a szeptember 6-i boldoggá avatásra érkezik Budapestről Veszprémbe.

A szigligeti Szűz Mária neve templomban 17.30 és 19.30 között elmélkedések és zenés dicsőítések váltották egymást. Az elmélkedések alapvetően Magdi erényeire épültek (természetszeretet, céltudatosság/remény, erőforrások/hit, kreativitás/szeretet, öröm, bátorság, vértanúság, tisztaság), ehhez kapcsolódtak rövid imádságok és történetek a vértanú életéből. A zenés dicsőítéshez a kerékpáros zarándokok is csatlakoztak.

Csernai Balázs, a veszprémi Regina Mundi-templom plébánosa a dicsőítést lezáró gondolataiban elmondta a jelenlevőknek, hogy földi zarándoklatunk mindig egy teljesebb élet reményében halad. Születésekor Magdi kapott egy életlehetőséget, amelyet teljes mértékben kihasználva Istennek adott. „Kérjük segítségét, hogy földi pályafutásunk során mi is tudjunk a Krisztustól kapott életben növekedni” – biztatott a Veszprémi Esperesi Kerület helyettes esperese.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír