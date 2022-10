Beavató zarándoklatot szervez a Mária Rádió és a Mária Út szombatonként Budapesten

Az október 29-én induló zarándoklat mellett már több szombati napra is lehet jelentkezni a Mária Út honlapján.

Szabó Tamás, a Mária Rádió és a Mária Út elnöke osztotta meg gondolatait a zarándoklattal kapcsolatban.

Mi a beavató zarándoklás? Kóstoló. Könnyű, nem hosszú, fél napos út, ahol találkozhatunk a zarándoklás minden elemével. Minden szombaton kinyílik a beavató zarándoklás „zarándokkapuja” .

Miért? Mert az embernek kell a hit, kell Isten. Akkor is kell, ha ezt még nem tudja. A zarándoklás megnyitja a kaput, az ajtót, ablakot a Lélek világa előtt.

Mit teszünk? A Mária Rádió és a Mária Út szervezésében minden szombaton világi önkéntesek által kísért zarándoklatot tartunk Budapesten a Szent Anna kápolna – Makkosmária – Máriaremete útvonalon, a kijelölt, lila M jelű Máriaúton.

Kiknek? Mindenkinek, egyénileg vagy csoportosan. Az előzetes regisztráció okvetlenül ajánlott. A regisztrációs link a Mária Rádió és a Mária Út honlapján megtalálható.

A magyarországi zarándokélet még nem találkozott ilyen rendszerességgel és sűrűn szervezett zarándoklattal. A Mária Rádió és a Mária Út azért is találta fontosnak a heti rendszerességet, hogy mindenkinek lehetősége legyen belekóstolni a zarándoklás lélekemelő élményébe legalább egyszer. A szombati zarándoklatokat önkéntesek fogják vezetni, akik a korábbi hetekben járták be az útvonalat együtt. Nem csak egyénileg, de közösséggel is részt lehet venni ezeken.

A szervezők szeretettel várnakmindenkit az első, október 29-i alkalomra, amelyre még lehet regisztrálni. A zarándoklatok Facebook-eseményei ITT érhetőek el!

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Beavató Facebook-esemény

