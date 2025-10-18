Bécs új érseke: Istennek nem arra van szüksége, hogy tökéletes legyek

A kinevezett érsek az elmúlt kilenc hónapban az Érsekség apostoli adminisztrátoraként szolgált, miután Christoph Schönborn bíboros januárban, 80 éves korában nyugdíjba vonult. A 62 éves pap most Bécs tizenkettedik érseke.

„Istennek nem arra van szüksége, hogy tökéletes legyek, hanem arra, hogy elérhető”

A bécsi érsekség által kiadott közleményben Grünwidl kinevezett érsek hangsúlyozza, hogy „némi habozás után” fogadta el a kinevezést. Kifejtette, hogy az elmúlt hónapokban egy meggyőződés érlelődött meg benne: „Istennek nem arra van szüksége, hogy tökéletes legyek, azt akarja, hogy elérhető legyek. Bízva azokban, akik imáikkal támogatnak, és Isten segítségében, aki megtart, vezet és megerősít engem, örömmel vállalom ezt a feladatot. Várom, hogy sok emberrel találkozzam, azokkal, akik már az Egyházhoz tartoznak, és azokkal, akik még keresnek, akiknek talán segíthetek az életük útján” – fogalmazott Grünwidl atya.

Elkötelezett lelkipásztor

A Bécsi Érsekséghez tartozó Hollabrunnban, Alsó-Ausztriában született Josef Grünwidl teológiát és orgonálást tanult az osztrák fővárosban. 1988-ban Franz König bíboros szentelte pappá a Szent István-székesegyházban. Az évek során számos lelkipásztori és adminisztratív szerepkörben szolgált az érsekségben, többek között titkárként, majd később püspöki helynökként Schönborn bíboros idején. A főpásztor nyugdíjba vonulása után az érsekség apostoli adminisztrátorává nevezték ki. Bár az egyházmegyei körökön kívül nem ismert széles körben, Grünwidl atyát elkötelezett lelkipásztorként tartják számon, akinek elsődleges fókuszában a lelki megújulás áll. A bécsi érsekség, amely mintegy egymillió katolikusnak ad otthont, Ausztria legnagyobb főegyházmegyéje. Hagyományosan Bécs érsekét bíborosnak nevezték ki, bár ezt a gyakorlatot Ferenc pápa eltörölte.

Schönborn bíboros: „Az érsekség jó kezekben van”

A bejelentésre reagálva Christoph Schönborn bíboros, Bécs nyugalmazott érseke örömét és háláját fejezte ki utódja kinevezéséért: „Számomra a mai nap mélyen megindító és örömteli. Mi lehetne szebb annál, mint tudni, hogy érsekségünk jó kezekben van! Különösen meghat az egyházmegye egészében tapasztalható öröm a kinevezése miatt. A keleti egyházakban a hívek a felszenteléskor felkiáltanak: »Axios! Méltó!« Úgy tűnik számomra, hogy az egyházban az emberek már hetek és hónapok óta ezt mondják Josef Grünwidlről. Milyen csodálatos, hogy Leó pápa most megerősítette ezt.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír