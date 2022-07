Befogadás és örökfogadalom a ferences világi rendben Sepsiszentgyörgyön

A szentmise elején Albert Leánder ferences testvér, lelkivezető hangsúlyozta, hogy fontos a szívünket odaajándékozni Istennek.

„Bennünket is arra hív, hogy úgy éljünk, ahogyan a szívünk diktálja. Hiszen Jézus azt mondja, hogy nem kívülről szennyeznek be bennünket a dolgok, hanem minden jó és minden rossz dolog a szívünkből származik. Amikor elindulunk a közösségbe – hiszen a ferences világi rend is a ferences nagy családhoz tartozik –, az evangéliumi életre és a rendi közösségbe, akkor fogadalmat teszünk. Ám ez a fogadalom nem akar nagyobbá tenni. Egyszerűen a keresztségi fogadalmunkat akarjuk megújítani, ez az elhatározás él a szívünkben. Mi a keresztségi fogadalmunk? Az, amit a vasárnapi szentmisében elimádkozunk s minden nap a rózsafüzérrel: a Hiszekegy. Annak a megvallása, hogy életünkben az Úristen foglalja el a központi helyet. Hiszek a teremtő Atyában, Jézusban, hisszük, hogy a Szentlélek megszentel, s nem akárhol, hanem a római katolikus egyházban. Ez a keresztségi fogadalmunk is. A ferences világi rend ezt komolyan akarja venni. Ezért az evangéliumi élet, mert szeretnénk belőle megtanulni, hogy az Úr Jézus milyen utat mutat, ő hogyan élt; szeretnénk ellesni, életünkben hogyan kell cselekedni. (…)

Nemcsak az értelmünkkel kell megértenünk az evangéliumot, hanem a szívünkkel is, hogy evangéliumi emberekké váljunk. Ezért életre szóló út.

Ez egy olyan út, amin a Szűzanya tudott járni. S bízhatunk abban, mivel a Szűzanya fogja a kezünket és vezet, nekünk is lehetőségünk van végigjárni. Egyetlen dolog szükséges: a Szűzanya igenje, hiszen ő igent mondott a jó Istennek. Nekünk is ezt kell tenni az evangéliumi úton. A fogadalomtételben ez az igen fogalmazódik meg a szívünkben. Kérjük az Úr Jézust és a boldogságos Szűz Máriát, hogy alakítsák szívünket az ő szívük szerint.”

A beszédet a befogadás és az örökfogadalom kérdései követték. „Isten meghívott téged, hogy országáról tanúságot tegyél és a jóakaratú emberekkel együttműködve egy testvéri és evangéliumi világot építs. (…) Akarsz-e ehhez a hivatáshoz hűséges lenni és a világi ferencesek szolgálatát vállalni? Akarod-e magadat az egyháznak szorosabban elkötelezni, akarsz-e tevékenyen hozzájárulni az egyház állandó újjáépüléséhez?”

*

A ferences harmadrendi testvérek végül megosztották, hogy nekik mit jelentett ez az ünnep.

„Végre hazaérkeztem. Hazataláltam. Ebben találtam meg a valódi Krisztus-követést. Megfogott Szent Ferenc radikális Krisztus követése. Ő megszemélyesítette az Úr Jézust. Megkapta a stigmákat is. Ugyanakkor vezeklő, bűnbánó rend. Valahol olyan számomra, mint másnak a házasság. Életemben eddig nem volt elköteleződés.” (Hervai Katalin)

„Úgy érzem, hogy befogadott egy nagy család, ahová már évek óra jártam. Tudom, hogy feladatot kaptam az Úrtól. A Szentlélek vezetett, hisz pár évvel ezelőtt nem volt sem tudatom, sem ismeretem. Ezután még jobban átrendeződik az életem, a Szentlélekre hallgatva Szent Ferenc és az evangélium szellemében. A családom is részt vett, gratulált, megértett, együtt dolgoznak velem. Ezt csak együtt lehet csinálni.” (Hoos Erzsébet)

Forrás: Romkat.ro



Szöveg: Józsa Zsuzsanna

Fotó: Hoos Gheorghe



Magyar Kurír