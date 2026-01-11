Béke, bátorság, bölcsesség – Az új esztendő kulcsai

Néhány éve találkoztam ezzel a koncepcióval, ami arra bátorított, hogy keressem meg azt az egy szót, amely jó fókusza lehetne a következő évemnek. Ez a tudatos, nyitott, inspirált folyamat nagyon érdekes tapasztalatot hozott. Elkezdtem játszani a gondolattal, nyitottá váltam arra, hogy meghalljam, milyen szó lehetne, amely a szívemben arra hív, hogy a szándékaimat köré rendezzem a következő évben. Nagyon érdekes tapasztalat volt, ahogy megérkeztek hozzám a szavak (három egymást követő évben próbáltam), ahogy megerősítést kaptam rá baráti beszélgetésekben, podcastekben, a Szentírás szövegeiben.

Ahogy ennek a cikknek a témájára készültem, hasonló tapasztalatban volt részem, azon kaptam magam, hogy valamiféle mottót keresek, amely számomra is iránytű, vezércsillag tud lenni az év során, amit fókuszba helyezhetek, amire vissza lehet térni, amiből erőt lehet meríteni, amit tovább lehet adni.

Ebben a folyamatban megerősödött bennem egy ima szövege, amely régóta a mindennapjaim része, de most új megvilágításban tudtam meghallani. Erről szeretnék megosztani néhány gondolatot az új esztendő elején, abban bízva, hogy másoknak is támpontot, erőforrást jelent majd.

„Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok; bátorságot, hogy változtassak, amin tudok; és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.”

Új év – új kezdet?

Az új év sokunk számára magában hordoz valamit a kezdetek tisztaságából, hordozza a „tiszta lap” reményét, annak a reményét, hogy az élet megújítható. Ahogyan az év vége a számvetés, a visszatekintés időszaka, úgy az új esztendő meghívás is arra, hogy újrahangoljuk az életünket. Újra megkeressük az iránytűt, amely számunkra az utat mutatja. Megvizsgáljuk, hogyan válhat az életünk teljesebbé, hivatásunkban mélyebben gyökerezővé, gyümölcsözőbbé. Ez az időszak hív a befelé fordulásra és a nagyobb csendre is; az évkörnek ez az időszaka megtartó keretet biztosít a számunkra mindehhez a belső munkához.

Az új év kezdetén inkább középpontba kerülünk, mit tettünk meg az elmúlt évben, mit nem, min szeretnénk változtatni, mit lenne jó megőrizni. Ha keresztény hitünk fényében végezzük ezt a reflexiót, akkor sosem egyedül vagyunk ebben a képletben, tudhatjuk, hogy nem egyedül járjuk az utat.

Jó lehetőség az új év kezdete arra is, hogy megvizsgáljuk, ki áll valójában az életünk irányítópultjánál; kinek a hangját követjük valójában a mindennapjainkban; hol tartunk a saját felelősségünk gyakorlásában életünk főbb területein, és hol hív bennünket tovább növekedésre a Teremtő.

Az írás teljes terjedelemben ITT olvasható.

Szerző: Nagy Eszter mentálhigiénés lelki gondozó, reflektív addiktológiai segítő szakember, ételfüggőség-tanácsadó

Forrás: Bízd Rá Magad

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír