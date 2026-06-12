Belfasti zavargások: Az egyházak határozottan elítélik a bevándorlók elleni „hajtóvadászatot”

Észak-Írország legfontosabb keresztény és muszlim elöljárói egyhangúlag elítélték az elmúlt 48 órában Belfastban és az ország más városaiban történt súlyos zavargásokat. A Maynoothban tartott közgyűlés zárónyilatkozatában a püspöki konferencia aggodalmát fejezte ki „az emberi élet elleni támadás”, valamint a bekövetkezett erőszak és a társadalmi rend megbomlása miatt, és imára hívott a békéért, valamint azért, „hogy minden ember szent méltóságát mindenki tiszteletben tartsa”.

A katolikus püspökök „megdöbbentőnek” nevezik azokat a támadásokat, amelyek a migráns családok otthonait és vállalkozásait érték: „Egy igazságos társadalom igazi mércéje az, hogy képes befogadni az újonnan érkezőket, harcol a rasszizmus ellen, és elutasítja a megosztó politikai retorikát” – írták, támogatást kérve a rendfenntartó erők és a különböző közösségek vezetői számára.

A keresztény közösségek nyugalomra szólítanak fel

Az anglikán egyház is határozottan elítélte a Belfast utcáin történt erőszakos cselekményeket. David McClay, a down-dromore-i egyházmegye püspöke elmondta, hogy „azok, akik a helyi közösségeknek ártanak, minden korosztályt, különösen a legsebezhetőbbeket veszélybe sodorva, nem képviselik társadalmunk többségét”. Az anglikán püspök egyúttal elítélte „az előző este egy fiatalembert ért szörnyű erőszakos cselekményt és minden hasonló támadást. Imádkozom a gyógyulásáért. Most még nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk, hogy együtt dolgozzunk közösségeink minden tagjának jólétéért, biztonságáért és boldogulásáért.”

David Smyth, az Észak-írországi Evangélikus Szövetség vezetője az erőszakos eseményekre reagálva imát tett közzé, és kijelentette: „Semmi sem igazolhatja azt, hogy emberek tömegei felgyújtsák szomszédaik házát azok bőrszíne vagy vallása miatt. Ez egyértelműen helytelen, és azonnal abba kell hagyni. Az elmúlt 24 órában imádkoztam az itt élő más országokból származó keresztényekkel együtt, és megpróbáltam kapcsolatba lépni más vallású és kultúrájú emberekkel. Láttam és hallottam a félelmet, amit éreznek.”

Az Ír Muszlim Tanács aggodalma

Mint ismert, a zavargások – melyek „idegenek ellen irányuló hajtóvadászattá” alakultak – június 9-én, kedden törtek ki, miután egy harmincéves szudáni férfit, Hadi Alodidot letartóztattak gyilkossági kísérlet vádjával, amiért az utcán brutálisan megkéselt egy negyven éves férfit, Stephen Ogilvie-t. Az áldozat a támadás következtében bal szemére megvakult, és nyakán és hátán is súlyos sérüléseket szenvedett. Az áldozat családjának nyugalomra intő felhívása sajnos nem járt eredménnyel, és az erőszakos cselekmények, bár kisebb mértékben, utána éjjel is folytatódtak. Az Ír Muszlim Tanács egy nyilatkozatban fejezte ki együttérzését a megtámadott férfi és családja iránt, és teljes mértékben elítélte a bűncselekményt.

Ugyanakkor a közleményben hangsúlyozták, hogy „alapvető fontosságú, hogy egyetlen személy cselekedeteit ne használják fel egész közösségek megbélyegzésére. Mindenkire ráhárítani a felelősséget igazságtalan és kontraproduktív. A muszlimok, a migránsok és az etnikai kisebbségek túlnyomó többsége törvénytisztelő állampolgár, akik pozitívan járulnak hozzá a társadalom életéhez, és elutasítják az erőszak minden formáját”. A közös jövő „a kölcsönös tisztelet és a jogállamiság értékeinek megőrzésétől, valamint annak elismerésétől függ, hogy az embereket tetteik alapján ítéljük meg, nem pedig etnikai hovatartozásuk, nemzetiségük vagy vallásuk alapján”.

A Brit Muszlim Tanács szintén felajánlotta segítségét – akár anyagi támogatás formájában is – a támadások és gyújtogatások áldozatainak. A zavargások során ugyanis számos bevándorló család otthonát és üzletét gyújtották fel vagy rongálták meg. „A belfasti események következtében sok család, egyén és vállalkozás szorul támogatásra” – olvasható az iszlám szervezet Facebook-oldalán közzétett nyilatkozatban, amelyben nyugalomra intenek, megjegyezve, hogy egy bűncselekmény, még ha brutális is, nem igazolhat ilyen pusztítást.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Henry NICHOLLS / AFP (A rendőrök vízágyút vetnek be, miközben eltorlaszolják az utat a tüntetők elől [hátul], amely egy korábban migránsok elszállásolására használt szállodához vezet, az észak‑belfasti Glengormley Antrim Roadján június 10‑én. A rendőrség aznap este ismét vízágyúval oszlatta szét a kisebb csoportokat, miután második éjszaka is összegyűltek; a brit hatóságok szerint a dühöt a brutális késelést követően szélsőjobboldali aktivisták szították a közösségi médiában.)

Hollósi Judit/Magyar Kurír