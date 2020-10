Bemutatták Rómában a Francesco című dokumentumfilmet

A film rendezője a 48 éves, orosz származású, de már amerikai állampolgárságú Jevgenyil Afinevszkij, akit négy évvel ezelőtt Oscar-díjra is jelöltek az ukrán forradalmat bemutató Winter on Fire című alkotásáért, 2018-ban pedig három jelölést kapott az Emmy-díjra Cries from Syria című filmért.

Október 22-én a Vatikáni Kertekben az alkotást a szociális és humanitárius témájú filmekért adható Kineo-díjjal tüntetik ki. Rosetta Sannelli, a díj átadója a film történelmi értékét méltatta: „Ferenc pápának a világ különböző részein tett utazásait Afinevszkij dokumentumfilmje a híradók képeivel és videofelvételeivel mutatja be, hiteles képet adva ezzel korunkról.” Az Amerikai Egyesült Államokban október 25-én a Savannah Filmfesztiválon mutatják be dokumentumfilmet.

Az új film Jorge Mario Bergoglio pápaságát, annak fő témáit mutatja be egy sor interjún keresztül: szól korunk kihívásairól, azokról a sürgető kérdésekről, amelyekre választ kell adni, az Egyház küldetéséről a legszegényebbek, a migránsok, az igazságtalanságot elszenvedők felé. Korunk kérdéseit a Ferenc pápával, családtagjaival (mint az unokaöccse, José Ignacio Bergoglio), XVI. Benedek pápával készült exkluzív interjúk alapján mutatja be. Megszólal Luis Antonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizációja kongregáció prefektusa; Charles Scicluna érsek, a Hittani Kongregáció helyettes titkára, valamint Norma Pimentel nővér, aki az Egyesült Államok és Mexikó közti határon segíti a migránsokat és Ferenc pápa régi barátja, Abraham Skorka rabbi is.

A rendező idén júniusban fejezte be a forgatást, amelyben fontos témák kerülnek elő, mint a világjárvány, a rasszizmus, a szexuális visszaélések. Szó esik a szíriai és ukrajnai háborúról és a rohingják üzdözéséről is. Az alkotást bemutató sajtóközleményben írják, hogy a pápa válaszai „bölcsességről és nagylelkűségről” árulkodnak. Megható példákat mesél az az életéből, olyan ideálokat mutat fel, amelyek „segíthetnek hidat építeni egy jobb jövő felé és növekedni globális közösségként”.

A bemutatót követően a sajtó leginkább azokra a szavakra figyelt fel, amelyeket Ferenc pápa a melegekkel kapcsolatban mond a filmben: „A homoszexuális embereknek joguk van ahhoz, hogy családban létezzenek. Isten gyermekei és joguk van a családhoz. Senkit nem lenne szabad kirekeszteni vagy boldogtalanná tenni emiatt. Amit meg kell alkotnunk, az egy törvény az élettársi kapcsolatra. Ily módon jogilag védve lesznek. Emellett álltam ki.”

Még egyszer szerepel a homoszexualitás témája a dokumentumfilmben, amikor Ferenc pápa telefonon beszél egy olasz meleg párral, akik levélben fordultak hozzá. Andrea Rubera és Dario Di Gregorio három gyermeket nevelnek. Azt kérdezték a pápától, hogyan küzdhetik le magukban a szégyenkezést, miközben él bennük a vágy, hogy elvigyék a gyerekeket a plébániai hittanra. Ferenc pápa egyértelmű választ adott: a gyerekeket el kell kísérni a plébániára, legyőzve az esetleges előítéleteket, és úgy kell őket befogadni oda, mint bárki mást.

A homoszexualitás témájában a pápa korábban is megszólalt már, az Avvenire, az olasz püspöki konferencia lapja magyarázata szerint éppen ezért kijelentései összhangban vannak korábbi megszólalásaival.

Az Amoris laetitia kezdetű szinódus utáni buzdításában írja: „mindenekelőtt azt szeretnénk leszögezni, hogy minden ember, függetlenül sajátos szexuális irányultságától, tiszteletet érdemel a maga méltóságában, és tisztelettel kell őt fogadni, gondoskodva arról, hogy kerüljék az igazságtalan diszkrimináció minden megbélyegzését”. Ugyanitt arra hívja az Egyházat, hogy kísérje a homoszexuális hajlamú embereket „hogy megkaphassák a szükséges segítséget ahhoz, hogy megértsék és maradéktalanul megvalósítsák Isten akaratát az életükben”.

A következő fejezetben világosság teszi, hogy nem szabad összekeverni a házasságot és a bejegyzett élettársi kapcsolatot: „Azon törekvésekkel kapcsolatban, melyek a házassággal egyenlővé akarják tenni a homoszexuális személyek közötti kapcsolatot, nincs semmi alapja annak, hogy hasonlóságokat vagy akár csak távoli analógiákat lehetne megállapítani az egyneműek együttélése és Istennek a házasságra és a családra vonatkozó terve között.”

