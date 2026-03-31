Beöltözés a marosszentgyörgyi kármelita kolostorban

Megszentelt élet – 2026. március 31., kedd | 18:35
2

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján Gabriella nővér beöltözését ünnepelték a marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz kármelita kolostorban. Jézus és Mária Szentlélekben egyesült szent szívéről nevezett Gabriella nővér magára öltötte a kármelita nővérek ruháját, elköteleződött a közösség és Isten iránt.

Hogyan ragadhatjuk meg azt az örömet, amely Isten szívében visszhangzik, amikor egy lélek úgy dönt, hogy egész lényével Őt akarja szolgálni és szíve szeretetének tárgya az Isten?

Március 25-én tanúi voltunk egy olyan válasznak, amely egy ilyen szívből fakad. Már régóta visszhangzott benne a hívó szó, amely most egy névben, egy misztériumban és egy életformában öltött testet. Jézus és Mária Szentlélekben egyesült szent szívéről nevezett Gabriella nővér magára öltötte a kármelita nővérek ruháját, elköteleződött a közösség és Isten iránt.

A ruha identitást, irányt ad, a mennyei életre mutat, ahová mindannyian hivatalosak vagyunk. „Ahol a kincsetek van, ott van a ti szívetek is.” (Mt 6,21) A szerzetes az, akinek a léte rámutat arra, hogy egyetlen kincsünk a mennyben van, ahová mindannyian igyekszünk.

Szöveg: Magdolna nővér

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

#szerzetesek

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató