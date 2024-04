Bérmálás nagycsütörtöki olajjal a Városmajorban

A sok tanulás, idő és ima meghozta gyümölcsét, hiszen felnőttek és fiatalok egyaránt megkaptuk a Szentlélek ajándékát. Ezúton is szeretnénk megköszönni a bíboros atyának, hogy eljött kiszolgáltatni a szentséget, és természetesen hitoktatóinknak, Máté János Kristóf atyának, Eredics Gergő atyának és Forgács Alajos atyának a felkészítést. Jó érzés belegondolni, hogy idén mi voltunk az elsők, akiket már az idei nagycsütörtöki olajjal bérmáltak.

„És hogy én személyesen mit éltem át? Számomra a legnagyobb kihívást a bérmaszent kiválasztása jelentette – írta Schramek Petra. – Volt egy ötös listám, amiből képtelen voltam választani, de aztán valahogy mégiscsak sikerült Boldog Chiara Badano mellett döntenem. És ahogy közeledett a bérmálás, úgy egyre inkább éreztem, hogy jól választottam, úgy érzem, hogy az ő élete számomra örökre követendő példa lesz. A szentmise csodálatos volt, a homília pedig igencsak elgondolkodtatott. A bérmálás pillanatában, amikor a bíboros atyával való párbeszédben oda érkeztünk, hogy »Légy hű hitedhez!«, és én azt feleltem, hogy »Ígérem, hű leszek!«, tudtam, hogy életem egyik legnagyobb ígéretét teszem, és ahogy Krisztus mindig mellettem dönt, most én is kimondhattam hivatalosan is, hogy én is mellette döntök, és ez fantasztikus érzés volt.”

„Számomra a legnehezebb rész a szembesülés volt azzal, hogy egy ilyen döntésnek mekkora súlya van, milyen érettséget, a későbbiekben pedig milyen kitartást kíván – vallja Tulassay Anna. – Szerencsésnek mondhatom magam, hogy amikor kétségek között őrlődtem, Isten küldött valakit, aki válaszokat, tudást és iránymutatást adott, és segített megerősíteni a hitem; nem véletlenül kértem fel később őt bérmaapámnak. A mai napig vannak kételyeim, viszont ezek és a csillapíthatatlan tudásszomjam gondoskodnak róla, hogy ne birka, hanem bárány lehessek a Jó Pásztor nyájában. Számomra ez az, amiben a Szentlélek a legjobban megerősített a bérmálás szentségén keresztül, és ami miatt teljes bátorsággal, őszintén mondhattam a bíboros atyának, hogy »Ígérem, hű leszek!«. Az pedig külön élmény volt, hogy életünk egyik legfontosabb napját megoszthattam a ministránstársaim egy részével, hiszen hetükkel egymás után részesültünk a bérmálás szentségében, abban a városmajori Jézus Szíve templomban, ahol kiskorunk óta szolgálunk együtt az Úrnak.”

Április 6-án tanúságot tettünk a hitünkről hivatalosan is az Egyház előtt, de a mi küldetésünk az, hogy a hétköznapok nehézségei között is képesek legyünk hittel és szeretettel fordulni az Isten és az embertársaink felé, ezzel mutatva, hogy valóban Krisztust hordozzuk a szívünkben.

Szöveg: Schramek Petra és Tulassay Anna/városmajori Jézus Szíve-plébánia



Fotó: Füzesi Gábor; Niederkirchner Zsolt



Magyar Kurír