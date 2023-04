Beteg és elöregedett fákat vágnak ki a váci püspöki palota kertjében

A fák kivágása során elsődleges cél a személy- és vagyonvédelem, a munkák ezen szakasza a tervek szerint április végéig tart.

A váci püspöki palota kertje műemléki védelem alatt álló, az 1771-ben elkészült épülettel közel azonos korú zöldterület. Azon kevés történeti jelentőségű kert közé tartozik Magyarországon, amely az elmúlt 250 év alatt megőrizte eredeti funkcióját és fénykori legnagyobb alapterületét. Az egyházmegye püspökei a korszellemet és a helyi igényeket, lehetőségeket figyelembe véve alakították a kertet: volt itt barokk és tájképi stílusú kert, sőt haszonkert is. A püspökség szándéka, hogy ezt a természeti és történeti értéket hitelesen helyreállítsa, és mint a püspöki palotához szervesen kapcsolódó területet a nagyközönség számára is látogathatóvá tegye oly módon, hogy az a városképbe is tetszetősen illeszkedjen.

A püspöki kert jelenlegi állapotában ugyanakkor nem felel meg sem a személy- és vagyonbiztonság alapvető követelményeinek, sem a természet- és örökségvédelmi szempontoknak. A legutóbbi nagyszabású kertrendezés, megújítás óta már több mint fél évszázad telt el, a kert növényállománya pedig azóta erősen leromlott, elöregedett, balesetveszélyessé vált, túlzottan besűrűsödött. Ezért a Váci Egyházmegye szakértők közreműködésével felmérette a történeti jelentőségű kert állapotát, és a helyreállítás megalapozásaként elkészült egy kerttörténeti tanulmány is: Hubayné Horváth Nóra okleveles táj- és kertépítész és Gecséné Tar Imola okleveles tájépítészmérnök, örökségvédelmi szakértők munkája. (A 2022 nyara óta megtett lépések ITT elolvashatók.)

A fák kivágására és pótlására több ütemben kerül majd sor. Új fák telepítését a kertrekonstrukciós tervek elkészültét követően lehet elvégezni. Az első ütemben – 2023 áprilisában – eltávolítják egyebek mellett a kert Petróczy utcával határos oldalán azokat a fákat, amelyek erősen megdőlve a kerítést, a sarokbástyát és az utcán közlekedők biztonságát veszélyeztetik; illetve a Konstantin tér felőli oldalon azokat a fákat, amelyek az épülethomlokzat és a tetőszerkezet épségét, valamint a szomszédos értékesebb fákat veszélyeztetik; továbbá azokat a fákat, amelyek a pálmaház épségét veszélyeztetik. A kert több részén, de főként a déli kertnyúlványban számos oda nem illő, invazív növény (például bálványfa, akác, ostorfa) jelent meg, amelyek elveszik az életteret az értékesebb, ritkább, illetve történeti értéket képviselő faegyedektől, ezek esetében ritkítást hajtanak végre.

A kert faállományának mintegy negyedét kiemelkedő értékű fák (például japánakácok, páfrányfenyő, hársak, kaliforniai gyantásciprus, kínai császárfák, keleti ostorfa, tiszafák) alkotják. Ezek megmaradnak, de többségükön fadoktori beavatkozásokat kell végezni annak érdekében, hogy hosszú távon meg lehessen őrizni őket.

A munkálatok jelenleg nem igénylik a kertet határoló utcaszakaszok lezárását vagy ott a közlekedés korlátozását, azonban a püspökség arra hívja fel a környéken közlekedők figyelmét, hogy kövessék nyomon a munkavégzéssel kapcsolatos helyszíni tájékoztatást.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó (archív): Hubayné Horváth Nóra; Váci Egyházmegye

Magyar Kurír