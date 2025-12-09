Betlehemi templomkiállítás nyílt a kispesti Reménység iskolában

A Szeplőtelen Fogantatás ünnepére szervezett kiállításmegnyitóra a Reménység iskola tanulói már hetek óta készültek. Az újrahasznosított anyagokból készülő kis templomok barkácsolása a technikaórákon és a délutáni foglalkozások idején zajlott. Voltak olyan alkotások is, amelyek mögött egy-egy család összefogása állt, sőt, a kiállításon helyet kaptak híres templomok puzzle makettjei is.

Ferenc pápa Admirabile signum kezdetű apostoli levelének hatására – amely a betlehemek állítására buzdított – az adventi kiállítás évek óra hagyomány a Reménység iskolában. Az előző években kis betlehemek díszítették az iskola kiállítási helyét, míg ezúttal a népi betlehemezés kelléke, a papírtemplom került a figyelem középpontjába. Ez kiváló lehetőséget biztosított a gyerekeknek és a családoknak, hogy csendes munkálkodással készüljenek az ünnepre.

Ahogy Ferenc pápa írja: „Nem számít, hogyan rendezzük be a betlehemet, lehet mindig ugyanolyan vagy változtathatjuk minden évben; csak az számít, hogy szólítsa meg az életünket. Bárhol és bármilyen formában a betlehem Isten szeretetét beszéli el, Istenét, aki gyermekké lett, hogy elmondja nekünk, mennyire közel áll minden emberhez, bármilyen állapotban legyen is.”

A kiállítás délutánonként külső érdeklődők számára is megtekinthető az iskolában (1196 Budapest, Petőfi utca 56.).

Forrás és fotó: Reménység Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Magyar Kurír