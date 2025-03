Betöltöttük a Szent Péter-bazilikát – Magyar diakónusok a római szentévi találkozóról

Február 21-én, pénteken érkezett meg a Váci Egyházmegye közel húszfős csapata Rómába, hogy a diakónusoknak szervezett jubileumi találkozón részt vegyen. A Nemzetközi Diakonátus Központ időről időre szervez a diakónusok számára találkozókat, az idei azonban a szentévnek köszönhetően különleges alkalom volt.

A találkozó egyik központi programját a szent kapun való áthaladás jelentette; a szervezők a Tevere partjától a Via della Conciliazionén zarándokútvonalat alakítottak ki, melyen a hazánkból érkezett zarándokok együtt haladtak végig. „Megható élmény volt, hogy a kint lévő magyar diakónusokkal és feleségeikkel, így a Kalocsa-Kecskeméti, a Veszprémi és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéből érkezettekkel együtt vonultunk a szent kapuig, miközben közösen imádkoztunk és elénekeltük a pápai himnuszt, a Boldogasszony Anyánk népéneket és egyéb énekeket. Ebben a lelkületben jutottunk el a Szent Péter-bazilikáig” – idézte fel Fazekas Gábor diakónus.

Szombaton a találkozóra érkezett zarándokok konferencián vettek részt, melyen a kontinensek képviselőitől hallhattak beszámolót arról, mely régióban mi jellemzi a diakónusok helyzetét. „A Nemzetközi Diakonátus Központ egyik vezetője az Egyesült Államokban élő diakónusok helyzetéről mint sikertörténetről beszélt, hiszen húszezren szolgálnak ott ebben a hivatásban. Az előadó hangsúlyozta, hogy a diakónusok nem a paphiány pótlására vannak, hanem önálló identitással rendelkeznek. Brazíliából is hallhattunk tanúságtevőt, aki megosztotta, hogy országukban tízezer diakónus működik – ők nemcsak a plébániai munkákban vesznek részt, hanem lehetőségük van családjukkal együtt misszióban is szolgálni” – vázolta fel a hallottakat Csillag Péter, hozzátéve, hogy Ázsiában és Afrikában már egészen más a helyzet: kevés országban szentelnek diakónusokat, ott is kis létszámban, de az elkövetkező időszakban fellendülés várható. A konferencián egy francia hölgy a diakónusfeleségek helyzetéről is beszélt. „Ezen a téren a Váci Egyházmegye jó példával jár elöl nemcsak a magyar, hanem a világegyházban is, hiszen külön programokat szervezünk a feleségek számára, saját közösségi alkalmaik vannak. Ez talán apróságnak tűnik, de fontos jelenség, amit Laczkó Mihály atyának, a referensünknek köszönhetünk” – tette hozzá Csillag Péter.

Vasárnap diakónusszenteléssel egybekötött szentmisére került sor, ahol 23, a világ különböző tájairól érkező jelöltet szenteltek. Ferenc pápa betegsége miatt a szentmisét Rino Fisichella érsek mutatta be. „Már az óriási élmény volt, ahogy a fehér albákban és stólákban – amit nagyvonalúan nekünk is ajándékoztak – betöltöttük a Szent Péter-templomot. Gyönyörű, ünnepélyes szentmisén vehettünk részt” – mondta Péter.

Gábor a szentmisére nem öltözött be, mert szerette volna a nem mindennapi pillanatot felesége mellett átélni. „Jelenleg 49-en szolgálunk diakónusként az egyházmegyében, és idén nyáron tíz új állandó diakónust szentel Marton Zsolt püspök. Ezért különösen is megérintett Ferenc pápa üzenetéből az a gondolat, hogy mint diakónusközösség is fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, jól megismerjük egymást, és »összeszeressük« ezt a kis közösséget.” Hozzáfűzte, hogy más mély lelki pillanatokban is része volt Rómában. „Megrendített, mikor Szent Péter sírjánál magyarul elénekeltük a pápai himnuszt: »hol Szent Péter sírba téve…«! Kiemelném azt is, amikor a szent lépcső fokain térdepelve haladtunk felfelé, imádkozva feleségemmel az egyházmegye diakónusaiért. Nagyszerű élmény volt Csillával és az egyházmegye többi tagjával közösen megélni a szentévi zarándoklatot, ami a lelki élmények mellett őszinte baráti találkozásokra is lehetőséget adott.”

A jubileumi napokon a világ mintegy száz országából hatezer diakónus vett részt.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír