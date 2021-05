Bízzunk az orvosainkban! – A csíksomlyói búcsús mise után oltakozott Böjte Csaba

Böjte Csaba világhálón közzétett videójában számolt be erről, mindenkit arra ösztönözve, hogy bízzunk az orvosainkban, és tanácsaik szerint járjunk el. Mint mondja, „szakmája” az, hogy a szegények házaihoz jár, ezért is oltotta be magát, nehogy megfertőzzön valakit, és hogy ő is védve legyen. Ebből a megfontolásból,

elfogadva az orvosok tanácsát, a csíksomlyói pünkösdi búcsús szentmisét követően tért be a csíksomlyói kórház udvarán kialakított oltópontra, ahol egész nap regisztráció nélkül várták a betérőket, és felvette az oltást.

A ferences szerzetes nem véletlenül választotta Csíksomlyót és a búcsú napját az oltakozásra, hiszen itt nevelkedett és azt szeretné, hogy a Hargita megyei oltottsági mutatók javuljanak (jelenleg 16-18 százalékos a megyei átoltottság).

A búcsús szentmisében Böjte Csaba azért a több mint 600 emberért imádkozott, akik koronavírusban haltak meg Hargita megyében.

Forrás: Médiatér YouTube-csatorna

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír