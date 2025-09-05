Böcskei László a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia új elnöke – adta hírül Facebook-oldalán szeptember 5-én Romkat erdélyi katolikus hírportál.

A római katolikus és görögkatolikus püspököket egyesítő Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (Conferinţa Episcopală Română – CER) 76. plenáris ülését szeptember 4–6. között tartják Kolozsváron, Claudiu Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa rendkívüli részvételével.

Ezen az ülésen született döntés a testület új vezetőjéről.

Böcskei László a Temes megyei Gátalján született 1965. július 11-én. 1990. június 24-én szentelték pappá.

2008. december 23-án nevezte ki XVI. Benedek pápa a 900 éves Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye élére. A szentelést Martin Roos temesvári megyéspüspök és a két társszentelő, Ioan Robu bukaresti érsek, az egyházmegye metropolitája és Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek végezte 2009. márcus 7-én.

Böcskei László a 82. az egyházmegye püspökeinek sorában.

