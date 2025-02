Bódi Magdi boldoggá avatására készülve – Udvardy György érsek a Veszprémi Televízió vendége volt

A főpásztor elmondta: számos technikai és szervezési háttérfeladatot végeztek el a Veszprémi Főegyházmegyében eddig is, és természetesen van, amit a következő hetekben kell majd. Az előkészületek mind lelki értelemben, mind a szervezés szempontjából jól haladnak.

Udvardy György érsek a lelki felkészüléssel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a közelmúltban több kiadvány (Bódi Mária Magdolna öröksége, Tanúságtétel liliommal, vérrel) is napvilágot látott a vértanú munkáslány életéről, többek között egy külön erre az alkalomra készített füzet is, amely kifejezetten Bódi Mária Magdolna krisztusi erényeire irányítja a figyelmet.

Ezek az erények mindannyiunk számára fontosak, és gyakorlásuk minden megkeresztelt vagy Istent egyelőre csak kereső ember számára a boldogságra vezető útra irányíthat – emelte ki a veszprémi érsek.

Hogy a fiatalabb korosztály is minél jobban megismerhesse Bódi Magdi alakját, számos iskolában, hittanórákon is bemutatják az életútját.

Készült egy kvízjáték is, illetve a hitoktatók, lelkipásztorok a többi egyházmegyében is örömmel tartanak előadásokat, hogy így is közelebb vigyék a gyerekekhez Magdi személyét és történetét.

A katolikus intézmények tematikus lelkinapjaihoz, imaóráihoz is készült bemutató és segédanyag, külön felnőttek és gyerekek számára; illetve hittanóravázlatokat is elérhetővé tettek.

Udvardy György külön kiemelte a főegyházmegye által útnak indított „utazókavicsokat” is, melyek kapcsán nagyon sok pozitív visszajelzést kaptak. Az utazókavicsok egyszerű, de mély üzenetet hordoznak, a kezdeményezés pedig több mint egy egyszerű játék – fogalmazott a főpásztor . – Ha bárhol ilyen kavicsra bukkanunk, emlékeztetni fog bennünket arra, hogy nincs az az élethelyzet, ahol ne találkozhatnánk a hit, a remény, a szeretet és az áldozat erejével, akár a természet szépségei között, akár a hétköznapi utunkon.

A pasztorális feladatok elvégzése mellett a szervezési oldalon is komoly munka zajlik: a programokat szigorú, előre meghatározott ütemterv szerint kell megszervezni a jelentkezéstől a helyszínek biztosításán át a gördülékeny lebonyolításig.

A digitális felkészülés is kihívást jelent. Ebben nagyon sokat jelent a már elkészült weboldal. Animációs sorozat, illetve podcastsorozat is indult.

Február 5. óta Kulcsár Dávid, a Szent Mihály-főszékesegyház káplánja is heti rendszerességgel jelentkezik Bódi Magdi életével kapcsolatos érdekes információkkal, történetekkel a visszaszámlálás jegyében.

Mindezek a Veszprémi Érsekség YouTube-csatornáján követhetőek.

Sok kérés, kérdés is érkezik a felkészüléssel kapcsolatban, ez különösképpen is öröm a veszprémi érsek szerint, hiszen mutatja, hogy nem vagyunk közömbösek az eseménnyel kapcsolatban.

Udvardy György a beszélgetésben kitért arra is, hogy a keresztények hite húsvéti hit, a nagyböjti időszak pedig pontosan ennek megértésére készít fel. Bűnbánatra, életünk mérlegre tételére hív az imádságban, a litrugikus készületben. Erre az időszakra esik most a boldoggá avatásra való lelki felkészülésünk is. Magdi éppen a húsvéti hit bizonyosságában és örömében kötelezte el magát Jézus mellett, és vállalta érte a szenvedést.

Úgy tekinthetünk tehát Bódi Mária Magdolna személyére és boldoggá avatására, mint akinek az életútja, áldozata értelmezi azt, hogy mit jelent a húsvéti hit

– hangsúlyozta a főpásztor.

