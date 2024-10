Bódi Mária Magdolna utazókavicsai: hit és örömhír a világban

Nemrég egy zarándok Rodoszra vitt, mások pedig Innsbruckban, Münchenben, Ózdon vagy épp Siófokon helyeztek el utazókavicsokat. Egy hívő Mátraverebélyen talált egyet, amelyet továbbvitt Jánosházára, míg mások Balatonalmádiba vitték magukkal.

Minden egyes ilyen „utaztatott” kavics magában hordozza Krisztus szeretetét és a hitet, amely Bódi Mária Magdolna életét is meghatározta.

Az utazókavicsok messzire jutnak, de a legfontosabb, hogy az emberek szívében is mély nyomot hagynak. Ahogyan Bódi Mária Magdolna is csendesen, ámde erős hittel járta az életét, ezek a kövek is csendben, de mély üzenettel járnak körbe a világban.

Mindenkinek lehetősége van arra, hogy egy egyszerű kavicson keresztül továbbadja az örömhírt, a hitet és a szeretetet. Az utazókavicsokkal Bódi Mária Magdolna hite, áldozatvállalása és szeretete tovább él – szerte a világban.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír