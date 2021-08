Böjte Csaba alapítványa részére gyűjtöttek a Szegedi Dóm Látogatóközpontban

Augusztus 5-én, szerdán pedig célba is értek a felajánlások, ugyanis a központ munkatársai átadták Déván Böjte Csabának, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának. Kiss Edit, a Szegedi Dóm Látogatóközpont igazgatója a Délmagyar.hu-nak elmondta: júniusban egy konferenciának adott otthont a központ, amelyen a halmozottan hátrányos helyzetű romákról készült kutatás eredményeit ismertették, ezen jelen volt Böjte Csaba is.

A ferences rendi szerzetes akkor magával hozott két nevelőt is Déváról, és a velük, valamint az atyával történő beszélgetés olyan megindító volt, hogy az igazgató úgy döntött, gyűjtést szerveznek az árváknak, ezzel segítve az alapítvány áldozatos munkáját.

Elmondta, a felajánlások a központ látogatóitól érkeztek, így vélhetően nemcsak a megyében, hanem az ország más pontján élők is hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez és a dévai alapítvány munkájának megsegítéséhez. Megjegyezte: hatalmas szeretettel fogadták őket és az adományokat is a gyerekek és a nevelők, akik egy finom ebéddel vendégelték meg őket, Böjte Csaba pedig a kolostorban és a templomban is körbevezette a központ munkatársait.

