Boldog Bódi Mária Magdolna a Balatonon – Beszélgetés a posztulátorokkal a Szent Miklós hajón

Vasárnap délután Tihanyba, a Szent Miklós hajóra várták az érdeklődőket. A Veszprémi Főegyházmegye az év során öt hajóutat szervezett, melyek során a beszélgetésekben Bódi Mária Magdolna életét, boldoggá avatását járták körül.

Az idei utolsó út vendégeit Loószné Dömötör Enikő kérdezte. A beszélgetés során Takács István, a veszprémi főszékesegyház plébánosa tolmácsolt. A hallgatóság között volt Aurelio García Macías püspök, az Istentiszteleti és Szentségi Dikasztérium titkárhelyettese. Részvételének jelentőségére Kovács Gergely érsek világított rá: különleges megtiszteltetés, hogy a dikasztérium ilyen magas rangú résztvevője eljött Magyarországra, és imádkozott Bódi Mária Magdolna ereklyéje előtt. Emellett kérdései jelezték, hogy nagy érdeklődéssel fordul Magyarország felé.

Kovács Gergely elsőként azt mondta el, vatikáni munkája során posztulátorként dolgozott Márton Áron püspök boldoggáavatási eljárásán, és elkezdte a Veszprémi Főegyházmegye kérésére Boldog Bódi Mária Magdolna ügyét is. Érseki kinevezése elszólította a Vatikánból, ekkor kérte meg a Cristiana Marinellit, aki addig a pozíció összeállításában vett részt, hogy posztulátorként folytassa a munkát.

Mindketten elmondták, a posztulátor feladata a boldoggáavatási eljárás hivatalos képviselete Rómában. A posztulátor tartja a kapcsolatot az egyházmegye és a szentszéki dikasztérium között, megteszi a szükséges hivatali lépéseket ahhoz, hogy a jelölt életszentségét hivatalosan bizonyítsák.

Az eljárás során a posztulátor feladata, hogy a lehető legmélyebben megismerje a jelöltet, a kort, amiben élt, pályája helyszíneit, körülményeit. „Történészi érdeklődéssel és történészi kritikával dolgozik” – fogalmazott Kovács Gergely. A pozíciót úgy kell összeállítania, hogy az objektív legyen. „Mélyre kell mennünk, nem lehet nem megérintődni, bevonódni” – mondta Cristiana Marinelli.

Mindketten megvallották: a posztulátor nem tud nem kötődni. A jelöltek életpéldája kíséri őket, hiszen az eljárási folyamat során életük részévé válik. Kovács Gergely érsek Márton Áron kapcsán hozott példát: „Minden évben egy »erényt« választok ki a hit tekintetében kompromisszumot nem ismerő nagy elődöm életéből, és azt igyekszem követni. Nem tudom, leszek-e jobb, de igyekszem” – fogalmazott.

Cristiana Marinelli elmondta: gyakorta előfordul vele, hogy egy-egy helyzetben belegondol, mit tenne Magdi. Megvallotta, nagy ajándékként élte meg, hogy részt vehetett abban a menetben, akik az ereklyét vitték a boldoggá avatáson az oltárhoz. „Úgy éreztem, mintha Magdi mellettem sétálna. Magamban azt mondtam neki, nézd, mennyien vannak itt miattad!”

A hajóút résztvevői elmélyülhettek a fiatal lány odaadott életének felidézésében, és rácsodálkozhattak a Balaton Magdit is rabul ejtő szépségére.

Fotó: Merényi Zita

Trauttwein Éva/Magyar Kurír