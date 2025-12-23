Boldog Bódi Mária Magdolna-csontereklyét kapott a pápai Szent István vértanú-templom közössége

A szentmise elején Cséry Gergő plébános köszöntötte az ünneplő híveket és az érseket, örömét fejezve ki, hogy az adventi készület utolsó vasárnapján együtt adhatnak hálát azért, hogy az egyházmegye új boldoggal gazdagodott, és hogy a pápai közösség is részese lehet ennek a kegyelmi ajándéknak.

Köszöntőjében Udvardy György érsek kiemelte:

az adventi várakozás nem bizonytalan reménykedés, hanem biztos meggyőződés. Jézus Krisztus az, akire várunk: az Atyától küldött Megváltó, aki életet és örömet hoz az embernek.

A karácsony közelsége emberi méltóságunkról, megváltottságunkról és a Szentlélekben való életünkről tanít bennünket.

Az ünnepi esemény alkalmat adott a plébániai közösség életének áttekintésére is. A főpásztor köszönetet mondott Cséry Gergő lelkipásztori szolgálatáért, és hálával emlékezett meg Mail József apátplébános hosszú éveken át végzett munkájáról.

A főpásztor kiemelte a kölcsönös bizalom fontosságát a hívek egymás, a pap, a püspök és végső soron az Egyház iránt.

Udvardy György érsek prédikációjában a karácsonyi evangélium mély üzenetéről beszélt. Rámutatott: Jézus Krisztus születése történelmi valóság, nem pusztán hangulat, szokás vagy emberi elképzelés. Isten belép az ember történetébe és személyes életébe: társunkká lesz.

A homília középpontjában Szűz Mária és Szent József alakja állt. Mária „kegyelemmel teljes”, előbb szívébe fogadja az Isten igéjét, majd méhébe az Isten Fiát; József pedig „igaz ember”, aki ismeri az Úr törvényét, és kész elfogadni az emberi értelemmel felfoghatatlan hivatást. Példájuk, a kegyelemben élő és igaz ember útja a keresztény méltóság és hivatás képe számunkra is.

Keresztény életünk egyszerre ajándék és meghívás: a keresztség kegyelmében élni, és igaz módon, Isten törvényei szerint alakítani mindennapjainkat.

Az advent ebben segít: megtisztít, erősít, felkészít az ünneplésre – hangsúlyozta a verszprémi érsek.

Boldog Bódi Mária Magdolna, a fiatal szűz és vértanú is hitelesen mutatja meg, mit jelent krisztusi módon élni: örömmel, kreativitással, állhatatossággal, imádságban, az Eucharisztia szeretetében és a szolgáló szeretet gyakorlásában. Az ő élete is arra bátorít, hogy teljesen Istennek szenteljük magunkat.

A szentmise záróáldása előtt az érsek ünnepélyesen átadta Boldog Bódi Mária Magdolna csontereklyéjét, és azt a hivatalos dokumentumot, amely megerősíti a plébánia kapcsolatát a boldog közbenjárásához. „Az ereklye nem varázseszköz, hanem az Egyház hitének jele. Arra irányítja figyelmünket, hogy a szentek és boldogok életükben egészen Krisztushoz tartoztak, és példájukkal ma is segítenek bennünket” – emlékeztetett a főpásztor.

Cséry Gergő plébános ezután az ereklyét tiszteletre kihelyezte az oltár elé.

Az ünnep a Szent István Katolikus Iskola falai között folytatódott, ahol Udvardy György érsek megáldotta a folyosón elhelyezett, Bódi Mária Magdolna emlékét őrző emléktáblát.

Az áldás előtt hangsúlyozta: különösen nagy jelentősége van annak, hogy Magdi életpéldája éppen egy katolikus iskola közösségében válik láthatóvá, hiszen ő nem egy „távoli”, nehezen követhető ideál, hanem olyan fiatal, aki a maga egyszerűségében, derűjében és bátorságában hitelesen élte meg a krisztusi életet. Azt üzeni a mai fiataloknak, hogy a hit nem elvon az élettől, hanem éppen kiteljesíti azt; hogy lehet örömmel, kreatívan, felelősséggel élni, miközben az ember egészen Istenhez tartozik. Az emléktábla nem pusztán tiszteletadás, hanem meghívás is a krisztusi erényekben való növekedésre. A pedagógusok számára pedig megerősítés abban a szolgálatban, hogy a nevelés nemcsak tudásátadás, hanem életformálás, a diákok számára pedig csendes bátorítás, hogy merjenek nagyra vágyni, Istenben gondolkodni, az életüket ajándékként megélni.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír