Boldog Gizella tiszteletére Passauba zarándokoltak a Székesfehérvári Egyházmegye iskolásai

Az alábbiakban a zarándokcsoport szerkesztett beszámolóját olvashatják az utazásról.

Május 6-án, kora reggel indultunk külön autóbusszal az érdi Marianum Általános Iskola és Gimnázium elől, útközben megálltunk még Székesfehérváron és Móron is, ahol végül teljessé vált kis zarándokcsapatunk. Rossz időt jósoltak az előrejelzések, de mi bizakodva tekintettünk az előttünk lévő hosszú útra. Meseszép, a zöld különböző árnyalataiban pompázó tájakon mentünk keresztül, megcsodálhattuk a teremtett világ minden szépségét. Útközben messziről megtekinthettük Melk apátságának lenyűgöző épületét, mielőtt megérkeztünk Altöttingbe, Bajorország legkedveltebb kegyhelyére.

A kegykápolnában a Szűzanya elé tehettük kéréseinket, örömeinket, bánatainkat, hálánkat, és imádkoztunk mindazokért is, akiket szívünkben hordozunk. Megismerhettük Konrád testvérnek, a városka híres szentjének alázatos, másokat szolgáló életét és Égi Édesanyánk iránti mély tiszteletét, szeretetét. Az örökimádás templomban koszorút helyeztünk el Wilhelm Schraml egykori passaui püspök sírjánál, akinek hívására 12 évvel ezelőtt először a városba utaztunk, immár hagyománnyá vált zarándoklatunkra. Hallhattunk még Tilly grófról is, betértünk a Szent Anna-templomba, majd folytattuk utunkat Passauba, ahova most gyorsan, szerencsésen, kitérők nélkül jutottunk el. A dóm melletti zarándokszálláson finom vacsorával vártak vendéglátóink. Közben eleredt az eső, így az épületben lévő tornacsarnokba vonultunk le, ahol Ferenc atya különböző csapatépítő játékokkal örvendeztette meg a gyerekeket, akik igen hamar össze is barátkoztak.

Másnap reggel a bőséges reggeli után idegenvezető várt bennünket a dóm előtt, akivel bejártuk a történelmi városközpontot, miközben, interaktív módon, a gyerekeket is belevonva elmesélte a város történetét. Ezután hajóra szálltunk és a vízről is megcsodálhattuk a várost, a három folyó találkozását és a tájat. Az ebédet a dóm megtekintése követte, amelyben még mindig komoly felújítási munkálatok folynak. Ezután egy nagyon szép és bensőséges program jött, Mariahilfbe, Passau városának a hegyen lévő kegytemplomába mentünk egy zarándoklépcsőn. Lassan, egymást követve lépdeltünk fokról-fokra, útközben csendben imádkozva vittük kéréseinket, örömünket, bánatunkat, hálánkat a mindig segítő Szent Szűz elé.

A lépcső tetejére érve megpillanthattuk a csodálatosan szép templomot, ahol Ferenc atya részletesen elmesélte a kegyhely történetét, sok érdekességet is megemlítve. A templomban lévő szobrok, festmények, különböző ábrázolások ámulattal töltöttek el minket, akárcsak a lenyűgöző kilátás a körülöttünk lévő tájra. A közös fotó után szabadprogram következett, ezután ünneplőbe öltöztünk, és elindultunk Niedernburg kolostorának templomába, hogy részt vegyünk a Boldog Gizella tiszteletére bemutatott szentmisén. Örömmel köszöntötték kis csoportunkat, majd együtt imádkoztunk Boldog Gizellához, kérve segítő közbenjárását nemzetünkre is, koszorút helyeztünk el a sírjánál, végül elénekeltük a magyar Himnuszt és meghallgathattuk a bajorokét is.

Utolsó nap reggel búcsút vettünk vendéglátóinktól és Passautól, majd elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk Maria Taferlben, Ausztria második legnagyobb zarándokhelyén. Az impozáns bazilika a Fájdalmas Anya tiszteletére lett felszentelve, sok érdekességet hallhattunk itt is. Hazafelé közelebbről is megcsodálhattuk a melki apátságot, végül rendben hazaértünk Magyarországra. A gyerekekre még egy kis zárófeladat várt, ahol számot adhattak az út során megszerzett ismeretekről. Igen vicces megoldások is születtek, nagy derültséget okozva.

Nagyon sok mindenért adhattunk hálát a Jóistennek és Égi Édesanyánknak. A végül jóra fordult időjárásért, a problémamentes utazásért, a rengeteg élményért, lelki feltöltődésért, új barátokért. Megismerhettük az új ifjúsági lelkipásztort, Hubertus Kerscher atyát, aki nagyon szívélyesen fogadott minket. Búcsúzáskor köszönetet mondtunk Birgit Klein egyházmegyei munkatársnak, aki hét éven keresztül szervezte a kinti szállásunkat, ellátásunkat és gondoskodott rólunk.

A zarándokcsoport tagjai Spányi Antal megyéspüspöknek is megköszönték, hogy a főpásztor évek óta nagylelkű támogatója a mára hagyománnyá vált egyházmegyei ifjúsági zarándoklatnak Passauba, és azt is, hogy évről évre kiemelten fontosnak tartja, hogy a gyerekeknek csodás élményekben lehessen részük a három nap alatt.

A zarándokok külön köszönetünket fejezték ki Hajdu Ferenc püspöki helynöknek is, aki rengeteg elfoglaltsága mellett is évről évre szívvel-lélekkel, fáradhatatlanul vállalja az utat, melynek során idegenvezetőként, lelkipásztorként, sőt játékvezetőként is kíséri a csoportokat.

