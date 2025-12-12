Boldog Scheffler János püspök és vértanú emlékére szatmári diákok filmet készítettek

A gyermek nevelése, oktatása otthon, a családban el kell kezdődjék – vallotta Scheffler János püspök. 1945 után az ifjúság neveléséről szóló minden egyes terve, tette, megnyilatkozása, szembeszegülés volt a hatalom alapeszményeivel, amely egyre türelmetlenebbül figyelte a püspök tevékenységét.

Egyik papot a másik után hurcolták el. 1948 őszén Scheffler János püspököt a román kommunista államvezetés felfüggesztette, száműzték Szatmárnémetiből. 1952 szeptemberében Jilavára, a hírhedt börtönbe szállították; ott halt meg december 6-án. Scheffler János püspök életével fizetett Istenéhez, Egyházához való hűségéért.

Boldog Scheffler János szavai ma is irányt mutatnak: „Mert mi más a mi végcélunk, ha nem eljutni az országba, melynek nincs vége?”

Boldog Scheffler János püspök és vértanú emlékére, valamint halálának 73. évfordulójára a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai Mayer Nándor irányításával filmet készítettek életéről. Írta és rendezte: Antku Denis, producer: Nagy Dávid Roland, asszisztens: Mare Bence. Szereplők: Csatári Erik, Antku Denis, Nagy Dávid Roland, Mare Bence, Szabó Bence, Kuruc Csongor, Chendiel Péter Richárd és Radvánszki Antal.

A kisfilmet alábbra kattintva nézhetik meg.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír