Boldoggá avatták Hoyek libanoni pátriárkát, a szegények védelmezőjét, a modern állam előmozdítóját

Kitekintő – 2026. augusztus 4., kedd | 18:01
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A dímáni pátriárkai székhelyen Joseph Aoun libanoni elnök és az ország legfőbb vezetői jelenlétében zajlott július 25-én Elias Boutros Hoyek boldoggáavatási szentmiséje. Homíliájában Béchara Boutros Raï bíboros, maronita pátriárka hangsúlyozta, hogy Hoyek pátriárka milyen sokat tett azért, hogy befogadó és minden közösségét tiszteletben tartó országot építsenek fel.

Elias Boutros Hoyek (1843–1931) maronita pátriárka boldoggá avatásán – amelyet Dímánban ünnepeltek, Béchara Boutros Raï Libanon történetének egyik legfényesebb alakjaként mutatta be a vallási-politikai elöljárót. A szentmisén Marcello Semeraro bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Dikasztériumának prefektusa, XIV. Leó pápa követe koncelebrált. „A Szentatya szeretetét hozva érkezett közénk – mondta a maronita pátriárka –, és osztozik velünk ennek az áldott napnak az örömében.”

Az életszentség Isten ajándéka

„Ma nem egy ember földi dicsőségét emeljük, hanem tanúságot teszünk a dicsőségről, amelyet Isten vitt végbe benne” – jelentette ki Raï bíboros, emlékeztetve arra, hogy „a szentség nem olyan tisztesség, amit a föld adhat, hanem ajándék, amelyet Isten ad azoknak, akik az evangéliumot hűséggel élték mindvégig”. Homíliájában a maronita pátriárka úgy mutatta fel Hoyeket mint „Isten emberét, akinek Isten az élete középpontja volt”, „az Isteni gondviselés emberét” és „a vízió és a nemzet emberét”, aki

mélyen meg volt győződve arról, hogy Libanon „előbb küldetés, és csak utána állam, és úgy vélte, hogy a legértékesebb kincse maga az ember”.

A szegények és az elnyomottak pátriárkája

Hoyek pátriárka – mondta Béchara Boutros Raï – „egyetlen jelmondat szerint élt: »Istenem, a te tetszésedre«, anélkül, hogy valaha is a saját dicsőségét kereste volna. Kizárólag Isten dicsőségét és az ember javát kereste” – emlékeztetett, rámutatva, hogy minden választása „az ima gyümölcse volt”, és „a hit által megvilágosított lelkiismeretből született, amely a tisztességen, az igazságosságon és az alázatosságon alapult”.

Az 1916-os szörnyű éhínség idején megnyitotta a dímáni, bkerkéi pátriárkai székhelyet és a kolostorokat az éhezők előtt, egészen odáig, hogy elzálogosította a patriarkátus javait.

Arra a kérdésre, hogy ki kárpótolja majd ezekért az áldozatokért, a hit egyszerűségével válaszolt: „Isten gondoskodik majd róla.” Ezért – emlékeztetett Raï pátriárka – a nép úgy hívta őt: „a szegények és az elnyomottak pátriárkája”.

Nagy-Libanon építője

Béchara Boutros Raï hangsúlyozta, milyen döntő szerepet játszott Boldog Elias Boutros Hoyek abban a folyamatban, amely a libanoni állam születéséhez vezetett. Felidézte, hogyan támogatta a pátriárka Libanon ügyét a párizsi békekonferencián, védelmezte „népének jogát a szabadsághoz és a méltósághoz”, és elérte az Oszmán Birodalom által elvett területek visszaszerzését. Ezért „teljes joggal kiérdemelte a Nagy-Libanon pátriárkája címet”, és a mai napig a modern állam megteremtői között tartják számon.

Összhang a sokféleségben

Különös hangsúlyt kapott a homíliában, ahogyan a boldoggá avatott libanoni pátriárka segítette az 1926-os alkotmány megszületését, amely Raï szerint teljes mértékben tükrözi Hoyek politikai és társadalmi vízióját. „1926-ban a pátriárka jóváhagyta az alkotmányt és felvázolta annak filozófiáját” – emlékeztetett a szónok. Kijelölte az alapját: „az összhangot a sokféleségben, valamint hogy védelmezni kell minden Libanont alkotó közösség identitását és sajátosságait”. Olyan felfogás az, amely

a felekezeti alapú rendszert a különböző közösségek részvételi rendszerének tekintette, amelyben az országot alkotó közösségeket a különbözőségek összhangjában való békés együttélés egyezsége köti össze egy konszenzusos demokráciára épülő államon belül.

Olyan dolog ez, amelyet Raï az új boldog egyik legaktuálisabb örökségeként mutatott be, a pluralizmus védelmezésében és a különböző közösségek közötti békés együttélésben jelölve meg a cédrusok országának jövőjét.

Egyház, amely a jövőbe tekint

Raï végül emlékeztetett az új boldog egyházi tevékenységére: a Maronita Szent Család Nővérei Kongregációjának alapítója, az oktatás, a missziók és az irgalmasság cselekedeteinek előmozdítója volt, abban a meggyőződésben, hogy

az Egyház „anya, aki arra hivatott, hogy építse a jövőt”, és nem csupán arra, hogy őrizze a múltat.

Életét példaként kell felmutatni

A homília lezárásaként a maronita pátriárka megosztotta a hívekkel a boldoggá avatás legfontosabb üzenetét, Hoyeket mint mindig aktuális példaképet mutatva fel Libanon és az Egyház számára. „Ilyen volt Hoyek pátriárka: pásztor, aki imádkozott, apa, aki szeretett, bölcs építő és vezető, aki képes volt túllátni a saját korán” – jelentette ki. Ezért „ma, amikor az oltár dicsőségére emeli, az Egyház hirdeti a világ előtt, hogy egy Istenért, az ember szolgálatában és a haza iránti szeretetben megélt élet olyan élet, amely méltó arra, hogy modellként kínálják fel a nemzedékeknek, és

fény, amely képes megmutatni az utat mindazoknak, akik a hitből erőt szeretnének meríteni az ember és a nemzet építésére”.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

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