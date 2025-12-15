Brenner Jánosra emlékeztek liturgikus emléknapján a rorátén Szombathelyen

Brenner János emlékére a Szombathelyi Egyházmegyében az adventi koszorú harmadik gyertyája rózsaszín helyett piros színű.

A rorátén Székely János megyéspüspök felidézte, hogy Brenner János édesapja mindennap szentmisén vett részt, naponta mondta a rózsafüzért, havonta gyónt, esténként kedves lelki könyveiből olvasott fel a fiainak és közben nagyon vidám életet élt. Talán ez is volt az egyik titka annak, hogy három fia megérezte Isten hívását.

Édesanyjuk csupaszív asszony volt. A világháború után sok családnak segített, a papokat mindig saját fiaiként vendégelte meg. Dosztojevszkij szerint gyermeket nevelni elsősorban azt jelenti, hogy a szülő teleszórja szép emlékekkel lánya, fia gyermekkorát. János atyának tele volt a gyermekkora szép, szívközeli élményekkel – mutatott rá a főpásztor.

Imádkozzunk azért, hogy sok olyan család legyen, ahol a hit, a szeretet, a nagylelkűség jelen van. És imádkozzunk, hogy a gyermekek befogadják a kincseket, amiket a szüleik feléjük sugároznak, valahogy úgy, ahogy Brenner János tette – fogalmazott Székely János.

Istenünk, te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad Boldog Jánosnak, hogy példája ragyogó fényként tündököljön Egyházadban. Add kegyelmedet, hogy amint ő követte Krisztust a keresztúton, nyomában járva mi is eljussunk az örök élet örömébe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

A hajnali szentmise visszanézhető a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír