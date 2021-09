Budapestet és Londont egy krisztusi Lánchíd köti össze – Eucharisztikus körmenet a brit fővárosban

A brit fővárosban a római katolikus naptár előírása szerint minden év júniusában megrendezik az ünnepélyes úrnapi körmenetet, ilyenkor az Angliában, főként Londonban élő magyar közösség tagjai körmenetben viszik végig London utcáin az Oltáriszentséget. A körmenet tavaly a járványügyi rendelkezések miatt elmaradt, idén azonban – bár csúszással az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt – meg tudták tartani.

Az idei alkalom különlegessége az angliai főlelkészség részvétele volt. A körmenet egyik főszervezője Peter Sefton-Williams, a Church in Need (a katolikus egyház karitatív szervezete) korábbi elnöke volt. Tekintettel arra, hogy a londoni közösség tagjai nem tudtak jelen lenni Magyarországon az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, a szervezők döntése értelmében idén Magyarország volt a „díszvendége” ennek a kint élő magyarok számára oly fontos egyházi eseménynek, ezzel is jelezve, hogy az Oltáriszentség összeköti lélekben és a hitben a két nemzetet.

Az eucharisztikus körmeneten részt vett Kumin Ferenc londoni magyar nagykövet; Juhász Péter, a brit máltai lovagrend legfiatalabb tagja; valamint Geller László három gyermekével. Előbbi a magyar zászlót, utóbbi a londoni magyar főlelkészség lobogóját vitte.

A körmenetet eucharisztikus nyolcad előzte meg, amely szeptember 11-én, szombaton a Vincent Nichols bíboros által celebrált szentmisével kezdődött.

Az ünnepi körmenet szeptember 19-én, vasárnap délután 15 óra 30 perckor indult a Mária mennybevételének szentelt templomból. A hívek másfél órán keresztül kísérték az Oltáriszentséget London utcáin, érintve London szívében a Regent streetet, a Piccadily Circust és a Sohót is. A jelenlévők imákkal, himnuszokkal vagy belső csenddel kísérték Jézust.

A körmenet a Szent Jakabról elnevezett templomban zárult szentségi áldással.

A végén pedig hálát mondtam az jó Istennek, hogy megadta azt a nagy kegyelmi ajándékot, hogy az előző szombaton a budapesti Kossuth téren bemutatott szentmisén koncelebrálhattam, és a Hősök terén részesülhettem a szentségi áldásban. Budapestet és Londont egy krisztusi Lánchíd köti össze – számolt be Csicsó János londoni magyar főlelkész.

A körmenetről a teljes képgaléria ITT megtekinthető.

Forrás: Csicsó János/Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség

Fotó: Balázs Beáta

Magyar Kurír