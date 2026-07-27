Carlo Acutis eucharisztikus csodákat bemutató kiállítása a Váci Egyházmegyében

Az eseménysorozatról Szűcs Márta, Zagyvaszántó, Heréd és Héhalom egyházközségeinek plébániai intézője írt beszámolót, melyet az alábbiakban szerkesztve közlünk.

Június 27. és július 18. között egy-egy hétig három egyházközség – Héhalom, Heréd és Zagyvaszántó – adott otthont a Carlo Acutis: Eucharisztikus csodák című kiállításnak.

A helyi szervezők célja az volt, hogy közelebb vigyék a hívekhez az Eucharisztia misztériumát a fiatal szent, Carlo Acutis életszentséghez fűződő viszonyán s az általa létrehozott kiállításon keresztül.

A híveknek minden egyházközségben több alkalommal is lehetőségük nyílt elmélyülni az eucharisztikus csodákat bemutató roll-upok üzenetében.

A kiállítás első két helyszíne Zagyvaszántó és Héhalom volt, ahol szentmise keretében emlékeztek meg Carlo Acutis életéről. Zagyvaszántón agapé keretében kötetlen beszélgetés zárta az akalmat.

A híveknek a hét folyamán lehetőségük volt a kiállított tablók megtekintésére. Héhalomban egy este a kiállításhoz kapcsolódó rövidfilmek vetítésére gyűltek össze a templomban.

Utolsó állomásként Heréd adott otthont a kiállításnak, ahol a meghirdetett időpontokon túl a hétköznapi szentmiséket követően is lehetőséget biztosítottak a roll-upok megismerésére és a rövidfilmek megtekintésére.

A szervezők fontosnak tartották a gyerekek és a fiatalok megszólítását, hiszen Carlo az „internet szentjeként” példát jelent számukra abban, hogyan kapcsolható össze a hit a tudománnyal, és az internet hogyan válhat az evangelizáció eszközévé.

Július 17-én a herédi plébánián Értéket az értéknek címmel, játékos formában (kvíz, puzzle, színező) ismerkedtek a fiatalok Carlo életén és küldetésén keresztül az eucharisztikus csodák jelentőségével. A rendhagyó hittanfoglalkozáson a 2025 őszén bérmálkozott fiatalok is részt vettek, akik saját személyes élményeiken keresztül beszéltek korunk szentjéről.

Július 18-án, a programsorozat zárásaként szentségimádásra és filmvetítésre várták a híveket a herédi Mindenszentek-templomba; a film Carlo Acutis lelkiségét mutatta be a hozzá életében közel állók visszaemlékezései alapján. A szentségimádás végén Miklós Zalán atya arra kérte a jelenlévőket, hogy néhány perces csendben bízzák lelki terheiket és kéréseiket az Úrra, és imában kérjék a fiatal szent közbenjárását.

Az estet szeretetvendégség és kötetlen beszélgetés zárta, alkalmat teremtve a személyes élmények megosztására és a közösség erősítésére.

A programsorozat megvalósulását mintegy két hónapos előzetes szervezés, egyeztetés előzte meg. „Bízunk benne, hogy Carlo élete példája és az eucharisztikus csodák üzenete sokunkban mélyíti az Oltáriszentség iránti szeretetet, és Krisztus követésére hív minket” – írta beszámolója végén Szűcs Márta, a három egyházközség plébániai intézője.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Heréd, Héhalom egyházközségek

Magyar Kurír