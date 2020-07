Christoph Schönborn a világjárványról: Mikor fordul jóra minden?

Hogy mit tanulhatunk a világjárványból? Először is azt, hogy semmi sem teljesen biztos, és semmit nem szabad magától értetődőnek tartanunk. Ha körülnézek a bécsi Stephansplatzon, azt látom, hogy míg korábban hemzsegtek itt a turisták, és rá is álltunk a városi turizmusra, amivel ugyanúgy számoltunk, mint a reggel felkelő és este lenyugvó Nappal, most hirtelen kiürült a tér, heteken át alig lehetett itt embereket látni.

Erre nem számítottunk, ránk tört ez a helyzet.

Az emberiség tudta, hogy bármikor ránk törhet valami. Lehet, hogy háború, katasztrófa, vulkánkitörés – vagy éppen világjárvány. Nagymértékben visszaveti a dolgokat, és ez alighanem még folytatódni fog néhány évig. Visszaesik a világgazdaság, ami főként azokat érinti, akik már amúgy is nehéz körülmények között élnek. De mindenkire hatással van.

A dolognak ugyanakkor jó oldala is van. Rájövünk, hogy egyáltalán nem fontos kiruccannunk Londonba a hétvégére, és nem kell a Seychelles-szigeteken töltenünk a karácsonyt. Máshogy is lehet élni. Mindamellett a foglalkoztatással kapcsolatban adódó jelentős következményekről sem szabad megfeledkeznünk. A munkanélküliség fokozódása olyan seb, amely közvetlenül és fájdalmasan érinti az emberek életét.

A vírus utáni időszakban sürgetően fontos lesz a szolidaritás.

Nagy feladatok előtt állnak a családok. Szerencsések, akik biztos családi hálózatba ágyazódhatnak. Az egyházi hálózatra is igencsak szükség lesz.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten tényleg Isten. Az életünkben, a környezetünkben és az egész világon zajló történések jó kézben vannak. Igaz, amit Norwichi Juliána, a középkori misztikus hallott Jézustól: „Meglátod majd, minden jóra fordul.” Arra azonban nincs garancia, hogy azonnal jóra fordul minden.

Forrás és fotó: Vigilia Facebook-oldala

Magyar Kurír