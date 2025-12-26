Cibakházán látható Európa egyik legnagyobb beltéri betleheme

A betlehem készítője Herkó Ágoston, aki idén kilencedik alkalommal vállakozott a feladatra. Amióta az eszét tudja, tevékenyen kiveszi részét az egyházközség feladataiból; testvérével, Herkó Kristóffal együtt kántori szolgálatot látnak el a liturgiák alkalmával.

Kilenc évvel ezelőtt, amikor Ágoston először álmodta meg a terveket, Varga Tamás atyával együtt kezdtek neki az akkor még kicsi, körülbelül 3–4 négyzetméteres betlehem felállításának. A betlehem alapterülete évről évre növekedett, Herkó Ágoston fejében újabb és újabb tervek születtek.

Herkó Ágoston idén is megpróbálta minél valósághűbben visszaadni a betlehemi táj kinézetét, bármerre is jár, mindig figyeli az adott táj növényeit, és azt, hogyan tudná azokat hasznosítani alkotó munkája során. A betlehem alapterülete ezúttal közel 80 négyzetméter, a jelenetek több szinten helyezkednek el, a látványt fokozzák a beépített fényelemek és a szökőkúttal díszített tó.

Elkészítése közel 100 munkaórát igényelt idén, amit megelőztek a hetekig tartó előkészületek: épületek elkészítése, növények beszerzése, tervezési folyamat és annak kivitelezése. A munkában hét gyermek is segítette Ágostont.

A betlehem megtekintési időpontjairól a cibakházi betlehem Facebook-oldalán találnak több információt.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Cibakházi betlehem/Herkó Kristóf (archív)

