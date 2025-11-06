Claudiu Lucian Pop az új romániai görögkatolikus nagyérsek

Claudiu Lucian Pop 1972. július 22-én született a Szatmár megyei Piskolton. A római Pio Romeno Pápai Kollégiumban folytatta tanulmányait, majd filozófiát tanult a Pápai Urbaniana Egyetemen, illetve teológiát a Pápai Gergely Egyetemen. 1995. július 23-án szentelte pappá Nagyváradon Vasile Hossu püspök. 2006-ban a római Pápai Gergely Egyetemen doktori címet szerzett spirituális teológiából.

A következő tisztségeket töltötte be: a román görögkatolikus közösség vezetője Rómában 1997–1999 között; a párizsi román görögkatolikus misszió alelnöke Párizsban 1999–2001 között, majd elnöke 2007-ig.

A Keleti Egyházak Kongregációja Lucian Mureşan bíboros, nagyérsek és a romániai görögkatolikus egyház püspöki szinódusa előterjesztésére 2007 decemberében kinevezte a római Pio Romeno Pápai Kollégium rektorává és a Quaderni del Pio Romeno tanulmányi sorozat igazgatójává.

2011. november 21-én XVI. Benedek pápa jóváhagyta püspökké választását a Fogaras-Gyulafehérvári Görögkatolikus Főegyházmegyében, és Mariamme címzetes püspökévé nevezte ki. A következő év december 8-án Rómában püspökké szentelték.

2016 júniusában a romániai görögkatolikus egyház püspöki szinódusa tagjává és titkárává választották.

2021. április 14-én Lucian Mureşan bíboros, nagyérsek a Fogaras-Gyulafehérvári Görögkatolikus Főegyházmegye püspökeinek beleegyezésével áthelyezte őt a Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegyébe.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont; Romkat.ro

Fotó: Kolozsvár-Szamosújvári Görögkatolikus Egyházmegye

Magyar Kurír