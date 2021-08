„Az élet úgy szép, ha másokért van!” – Püspöki látogatás a csíkszentmiklósi ifjúsági táborban

„Az élet úgy szép, ha másokért van!” – ez volt a mottója a csíkszentmiklósi plébánia ifjúsági táborának, amelyen ötvenkét fiatal vett részt három pap, György Mihály Levente, Both Dávid és Kovács József kíséretében.

Az idei táborban a lelki betegségek témakörével foglalkoztak a fiatalok: a lelki betegségek és a függőségek okaira keresték a választ, és a gyógyuláshoz vezető útra is figyeltek.

A résztvevők a hét minden szentmiséjét felajánlhatták egy számukra kedves személyért vagy egy jó célért.

A fiatalok részt vállaltak az egyes függőségek bemutatásában, felhívva a figyelmet azok veszélyeire. Közel ötven függőséget mutattak be: így a cigaretta-, alkohol-, szerencsejáték-, élelmiszer-, gyógyszer-, drog-, adrenalin-, tanulás-, mobiltelefon-, közösségimédia-függőséget, valamint a feltűnési mániát, a kleptomániát, a nimfomániát és a piromániát; szó volt arról is, hogy egyes emberek függhetnek a szülőktől, nagyszülőktől, akár barátoktól is.

A hét folyamán mindig zsolozsmával kezdték és zárták a napot; emellett a táborozók elvégezhették a szentgyónásukat. Kovács József segédlelkész mindennap egy-egy előadást tartott a lelki betegségekről, rámutatva az emberi szervezet különböző betegségeinek esetleges mély lelki okaira, amelyek akár a gyermekkorra is visszavezethetők.

A hagyományokhoz hűen idén is közös szentségimádáson vettek részt a fiatalok, hálát adva a mindennapokért, családjukért, közösségükért.

A táborba látogatott Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök, akit a fiatalok felköszöntöttek születésnapja alkalmából. Másnap, az általa celebrált szentmisén a püspök – Szent Mária Magdolna ünnepe lévén – a szent Isten iránti szenvedélyes szeretetet állította elmélkedése középpontjába.

