Csíkszeredában találkoztak az erdélyi karizmatikus megújulás közösségei

László Rezső csíkcsicsói plébános tanításában sok jó szempontot adott azzal kapcsolatban, hogy akár az elmúlt időszak nehézségei után, akár a jelen helyzetünk szükségeiben hogyan tudunk felállni és másoknak embere lenni; másokat segíteni, támogatni az üdvösség útján – mert ahogy a találkozó mottója is szólt: „az aratnivaló sok, de a munkás kevés” (Lk 10,2).

Ne azt várjuk, hogy valaki segítsen rajtunk, hanem

legyünk mi, aki másokat felemel.

Szilágyi László tanítása abban erősítette meg a jelenlévőket, hogy legyenek bátrak azon az úton járva, amelyre az Úr hívta meg őket, nehogy úgy járjanak, mint a választott nép, amely hosszú vándorlás után végül nem jutott be az ígéret földjére, mert kételkedtek, aggódtak és féltek, ott is ellenséget láttak, ahol nem is volt.

Tanúságtételek hangzottak el, majd a keresztirány ifjúsági szolgálat tartott rövid beszámolót.

A dicsőítések, imádságok, szentgyónások, szentségimádás megkoronázása volt a befejező szentmise, amelynek főcelebránsa Fülöp László nagykászoni plébános, a karizmatikus megújulás lelki felelőse volt.

Szentbeszédében hangsúlyozta: Jézus ma is általunk akarja megcselekedni azt, amit ő maga is tett a földi életében. Minden eszközt megadott, hogy általunk elvezesse az elveszetteket a vele való találkozásra, hogy az örömhírt ott tudjuk hirdetni, ahol erre szükség van.

2023. október 14-én rendezik meg az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás közösségeinek következő találkozóját.

Forrás: Romkat.ro



Fotó: EKKM



Magyar Kurír