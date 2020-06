Az Uffizi-képtár új virtuális kiállítása: Csodás gyógyulások művészi ábrázolása

A képtár honlapján elérhető virtuális tárlat keretében tizenöt remekművet láthat az érdeklődő olyan festőóriásoktól, mint Beato Angelico, Sandro Botticelli, Pietro da Cortona vagy Rembrandt. Valamennyi alkotás csodás gyógyulást mutat be, hiszen a kezdeményezés szorosan kötődik a koronavírus-járványhoz.

Eike Schmidt, a képtár igazgatója szerint így akarnak támogató üzenetet küldeni mindazoknak, akik még mindig veszélyben vannak, vagy szörnyű pillanatokat éltek át a járvány alatt. A betegség megtapasztalása hozzátartozik emberi életünkhöz, a gyógyulás, a megmagyarázhatatlan csoda pedig reménnyel tölt el minket, és arra emlékeztet, hogy hálásnak kell lennünk mindazért, amit az élet nyújt nekünk.

A virtuális kiállítás Pietro Lorenzetti 1335-ben festett képével, a Boldog Alázat csodájával indul, mely egy szerzetes gyógyult lábát ábrázolja, aki megtagadta az amputálást. Fra Angelico festményén a csodás gyógyulás az orvosszentek, Kozma és Damján közbenjárására következett be. Szent Kozma és Damján Firenze urainak védőszentjei voltak, alakjuk Szent Ambrus oltárképén, a fiatal Botticelli egyik remekművén is feltűnik. A tárlat egy rajzot is bemutat, melyet Raffaello műhelyének tulajdonítanak, és a vakon született gyógyulását ábrázolja. Ezután Rembrandt egy metszete következik: Krisztus betegeket gyógyít. Laurent de La Hyre oltárképe Szent Pétert ábrázolja, aki árnyékával gyógyítja a betegeket. A virtuális utazás Szent Sebestyénnel zárul, akit Giovanni Colacicchi festett meg a második világháború idején. A vértanú testének szépsége a hit, a szépség és a lélek sérthetetlenségét jelképezi a gonosz ellenében.

Az Uffizi-képtár a tárlat bevezetőjében megemlíti, hogy a vallási tárgyú képek alapvető szerepet játszottak a keresztény hit terjesztése során a középkori Európában. A műalkotások erős érzelmi hatása befolyásolta a hétköznapi vallásgyakorlatot is, talán úgy, mint manapság a közösségi média. A korábbi korok embere ámulva tekintett ezekre a szobrokra vagy képekre, melyek könnyet vagy vért hullattak, életre keltek, szinte megragadva nézőjüket, valamennyien a gyógyulás csodáiról beszélve.

A testi fogyatékosságokból vagy súlyos betegségekből való csodás gyógyulás napjainkban is előfordul. Néhány éve a kanonizációs eljárás során két csodát tulajdonítottak Szent II. János Pál pápa közbenjárásának: a hozzá intézett ima meggyógyította a Parkinson-kórban szenvedő Marie Simon-Pierre Normand francia szerzetesnőt, és hasonlóképpen gyógyult meg Floribeth Mora Díaz Costa Rica-i asszony is.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió



