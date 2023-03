Csoportvezetői képzésen vettek részt a Váci Egyházmegyei Karitász önkéntesei

Idén az egyházmegyei karitász saját közösségeinek fejlesztését, építését helyezi a fókuszba, hiszen ahhoz, hogy egy csoport megfelelően el tudja látni a küldetését, a belső egységre, erősödésre is kell energiát fordítania. „Sok közösségünket érinti a generációváltás; van, ahol természetes módon történik a fiatalodás, más csoportoknál viszont nem érkeznek újak, ezért azon is kell együtt gondolkodnunk, hogyan lehet a csoportokat megújítani” – hangsúlyozta Kovács Gábor, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója.

A találkozó során a jó gyakorlatok áttekintésére, megosztására is jutott idő. „Vannak olyan önkéntes közösségek, amelyek nemrég indultak. Sok változáson mentek keresztül, és az új önkénteseknek még nincs elegendő tapasztalatuk. Egy ilyen találkozó azért is hasznos, mert a régi, rutinos önkéntesek megoszthatják tapasztalataikat, melyeket a kiscsoportos műhelymunka során a résztvevők mélyebben is át tudnak beszélni, így az önkéntesek építik egymást.”

Az egyházmegyékben jelenleg több mint 900 önkéntes vesz részt a Karitász tevékenységeiben, 120 csoportba szerveződve, melynek vezetőit az adott település plébánosa nevezi ki, a közösség javaslatát figyelembe véve.

A csoportok aktivitása változó; van olyan település, ahol folyamatosan végeznek önkéntes tevékenységet, máshol egy-egy akcióba csatlakoznak be a segítők.

Kovács Gábor igazgató elmondta, hogy a friss információk, az idei programok megosztására szintén alkalmas fórum az éves képzés. „Már szervezzük a karitászos nyári táborokat, melyek minden évben nagy felkészülést igényelnek, hiszen önkénteseink több mint hatszáz gyerek táboroztatását vállalják.”

Más programokról is szó esett a nap folyamán, így például az „Öngondoskodó Háztartások – Zöldellő kertek” kezdeményezésről, melynek keretében konyhakerti magkészleteket és palántákat adnak a rászorulóknak, figyelemmel kísérve a kertek gondozását is. Ezzel a programmal minden évben két-háromszáz családnak nyújtanak segítséget. A résztvevők az otthonszépítési program aktuális folyamatait is átbeszélték. Ennek lényege, hogy hátrányos helyzetű embereket támogatnak abban, hogy rendbe tegyék a kertjüket, házukat, például azzal, hogy kertészeti eszközöket szereznek be számukra, vagy elszállítják a felgyülemlett hulladékot.

A csoportvezetők képzésére az egyházmegye különböző területeiről érkeznek önkéntesek. „Van olyan csoportunk, amely Budapest agglomerációjában, nagyon városias környezetben működik, míg más csoportok önkéntesei szegényebb területekről, kis településekről érkeznek. A sokszínűség segíti azt is, hogy a fejlettebb területen élő önkéntesek első kézből kapjanak információt arról, hogy az ország egy másik pontján milyen jellegű problémákkal küzdenek az emberek.”

Kovács Gábor elmondta, öröm számára, hogy az egyházmegyében valódi, élő karitászközösség kezd kialakulni, mivel az önkéntesek egyre jobban ismerik egymást, és a mélyebb ismeretség a közös munkát is elősegíti. „Amikor kitört az ukrán háború, nagyon sok önkéntesünk ment a határhoz szolgálni, akik, mivel a közös képzések révén már ismerték egymást, tudtak csapatként együttműködni, ami nagyon hasznosnak bizonyult ebben a szorult helyzetben.”

A karitász idén további három alkalommal szervez képzést csoportvezetőinek.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír