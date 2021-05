Dokumentumfilm a II. János Pál elleni merényletről – Lövések, félelem, imádság és megbocsátás

Ma, negyven év távolságból is nyugtalanítóan hatnak ezek a felvételek. A fehér ruhás, hatvanéves, még fizikai ereje teljében lévő pápa felemel és magához szorít egy szőke fürtös kislányt, akit a szülei odanyújtottak neki, hogy megáldja. Rögtön utána következnek a lövések, a hitetlenség az arcokon, a titkára karjába rogyó pápa, a fehér autó, amely őrült tempóban száguld a Vatikánban, majd néhány perc alatt a Gemelli klinikára, a világ minden táján a megdöbbent hívők imája, a hosszú és komplikált sebészeti beavatkozás után feléledő reménység képei.

Az esemény után négy évvel készített dokumentumfilm legerőteljesebb képei közé tartoznak azok is, amelyen az üres pápai dolgozószobája látszik, a hangját pedig rádión közvetítik a híveknek a téren. Wojtyła pápa soha nem hagyott ki egyetlen vasárnapi találkozást sem a hívekkel, 1981. május 17-én sem, amikor a merénylet utáni első Regina Coeli-imádságban, amelyet a kórházban vettek fel, ezt mondta nekik: „Imádkozom azért a testvéremért, aki megsebesített, akinek őszintén megbocsátottam. Egyesülve Krisztussal, aki Pap és Áldozat, felajánlom szenvedéseimet az Egyházért és a világért”.

A majdnem halálra sebzett pápa első szavai a merénylőjének való megbocsátás szavai voltak. És ez az üzenet még nagyobb erővel ért el az egész világ szívéhez 1983. december 27-én, amikor II. János Pál, a Dives in misercordia kezdetű enciklika szerzője átlépte Rebibbia börtönének küszöbét, hogy belépjen Ali Agca cellájába, hogy megölelje a fiatalembert, aki meg akarta őt ölni. A dokumentumfilmben benne van az egész találkozás. Hang nélkül, mert senkinek nem engedték meg, hogy odamenjen és meghallgassa, amit a pápa és merénylője mondanak egymásnak. Megrendítenek és meghatnak ezek a képek, visszavezetnek a kereszténység szívébe és konkrétan láthatóvá teszik azt, amit Karol Wojtyła második utóda, Ferenc pápa mondott a Mexikóváros székesegyházában összegyűlt mexikói püspököknek: „Az egyetlen erő, amely képes megragadni az emberek szívét, Isten gyengédsége. Nem az eszközök ereje, nem is a törvény keménysége vonz és bűvöl el, hajlít meg és győzedelmeskedik, nyit meg és old el a láncokból, hanem az isteni szeretet mindenható gyengesége, amely ellenállhatatlan ereje e szeretet édességének és visszafordíthatatlan ígérete irgalmasságának”.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás, fotó, videó: Vatican News

